Autoridades florestais pedem aos pescadores que usem dispositivos de exclusão de tartarugas e busquem a cooperação do Departamento de Pesca para evitar mortes de Olive Ridley

Funcionários do Departamento Florestal de Vijayawada apelaram aos pescadores de todo o estado para usarem Dispositivos Excluidores de Tartarugas (TEDs) para salvar tartarugas-oliva, que são uma espécie em extinção e são protegidas pelo Anexo I da Lei de Proteção à Vida Selvagem de 1972.

Ao abrigo das Leis Reguladoras da Pesca Marinha (MFRA) nos Estados marítimos da Índia, tem-se insistido na utilização de TED nas redes de pesca dos arrastões mecanizados para permitir a fuga das tartarugas marinhas presas nas redes.

Funcionários do Departamento Florestal escreveram uma carta ao Departamento de Pesca para tomar medidas para reparar TEDs em todos os barcos mecanizados do estado para proteger as tartarugas.

A libertação de efluentes nos rios e no mar e de água tratada das indústrias também estava a matar tartarugas marinhas, disse Shanti Priya Pandey, conservadora-chefe adicional de florestas (Addl. PCCF-Wildlife).

“Mais de 1,50 lakh de pescadores e cerca de 20 mil barcos mecanizados e motorizados estão no estado. Mas os pescadores não utilizam TEDs porque as capturas são fracas”, afirmam as autoridades.

“A mãe tartaruga volta para a mesma praia onde nasceu. A tartaruga marinha põe cerca de 250 ovos durante a época de nidificação, entre novembro e maio de cada ano. Existem muitos locais de nidificação de tartarugas em Andhra Pradesh”, disse Adicional Wildlife PCCF. O hindu na terça-feira.

Se a tartaruga grávida ficar presa na rede de pesca, será impossível escapar devido ao seu peso e morrerá. Muitas tartarugas grávidas estavam morrendo depois de serem apanhadas nas redes, disse ele.

“Em Andhra Pradesh existem praias virgens e vulneráveis. Muitos ninhos de tartarugas foram encontrados nos 974 km de costa marítima e os funcionários do Departamento Florestal estão tomando todas as medidas para proteger as tartarugas-oliva e as tartarugas verdes”, disse Shanti Priya.