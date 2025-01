Autoridades para fortalecer a aplicação dos regulamentos de pesca para lidar com as mortes de tartarugas de Olive Ridley

Chennai, Tamil Nadu, 16/01/2025: Um Mar Ridley de Mar Turtle no Mar Morto lavado em terra em Pulicat Beach na quinta -feira. Foto: B. Jothi Ramalingam / The Hindu. | Crédito da foto: Jothi Ramalingam B

O grupo de trabalho constituiu para revisar as mortes da Olive Ridley Marina Turtle solicitou uma aplicação mais rigorosa dos regulamentos de pesca para abordar a alta taxa de mortalidade das espécies.

Dirigido pelo diretor de vida selvagem Rakesh Kumar Dogra, a Força -Tarefa se reuniu na segunda -feira (27 de janeiro de 2025) pela primeira vez para revisar as mortes das tartarugas marinhas ao longo da costa de Chennai. Inclui departamentos como o meio ambiente e as mudanças climáticas, a pesca, a Guarda Costeira e o Comitê de Proteção Costeira.

Dogra disse que o grupo de trabalho foi criado para adotar uma abordagem coletiva e reunir a experiência de diferentes departamentos para resolver esse problema. Três medidas principais devem ser aplicadas: uma proibição de pesca de arrasto, o uso de dispositivos exclusivos de tartarugas (TEDs) e restrições ao poder proibitivo dos motores de barco. Até agora, 24 arrastos foram multados e os subsídios não serão fornecidos àqueles que violam esses regulamentos, disse ele.

Durante a reunião de segunda -feira, foi decidido fortalecer o pedido contra a pesca de arrasto perto da costa. A lei da regulamentação da pesca marinha Tamil Nadu, 1983, proíbe os vasos de pesca mecanizados em cinco milhas náuticas de certas áreas de nidificação e reprodução durante a estação de nidificação. As autoridades também foram solicitadas a aplicar estritamente as redes de pesca. O TED são grades de metal que permitem que as tartarugas escapem das redes de arrasto, mas os pescadores expressaram preocupação de reduzir sua captura e afetar seus meios de subsistência.

O Departamento Florestal intensificou os exames post -mortem de tartarugas que foram lavadas em terra, apontando para pelo menos um aumento de 50%, para determinar rapidamente a causa da morte.

Um comunicado oficial disse que os barcos de pesca estão desligando os transponders GPS enquanto estão no mar. O departamento de pesca aconselhou contra essa prática, alertando que os navios que não seguem os procedimentos apropriados não serão elegíveis para subsídios a diesel e outros benefícios do governo.

A causa exata da morte não é clara

Os conservacionistas relatam que mais de 1.000 corpos de tartarugas foram encontrados ao longo da costa de Chennai e Chengalpartu desde a segunda semana de janeiro, embora o departamento florestal tenha dito que o número é 706. Embora a causa exata da alta mortalidade não seja clara, o As autoridades dizem que o arrasto é o principal motivo.

Alguns pescadores acreditam que o clima difícil e as correntes fortes podem estar carregando os cadáveres de Andhra Pradesh para as áreas de Chennai e Chengalpattu. No entanto, o Sr. Dogra disse que o número de ninhos também foi menor, sugerindo que as tartarugas que vêm aqui para o ninho foram afetadas.

Além disso, instituições de pesquisa como AIWC e Tanuvas tiveram a tarefa de pesquisas em andamento sobre mortalidade por tartarugas. Eles também foram aconselhados a realizar estudos de longo prazo sobre movimentos de tartarugas nas áreas costeiras de Tamil Nadu para coletar dados científicos sobre sua migração.