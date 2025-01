Avanços tecnológicos de 2024

Tecnologia Tecnologia História completa

Elon Musk permanece com a marca após a explosão do Tesla Cybertruck Enquanto os investigadores trabalhavam para reunir pistas sobre a explosão do Cybertruck no dia de Ano Novo em frente ao Trump International Hotel em Las Vegas, o CEO da Tesla, Elon Musk, permaneceu ocupado exaltando as virtudes de um de seus veículos premiados nas redes sociais. Musk na plataforma social

Empresa cibernética chinesa ligada a ataque de botnet sancionada nos EUA O governo federal aplicou novas sanções na sexta-feira ao grupo cibernético chinês Integrity Technology Group, citando supostos incidentes de intrusão de computadores contra indivíduos nos EUA. Sob a direção da China, hackers associados ao Integrity Technology Group supostamente tiveram como alvo várias corporações, universidades e corporações americanas e estrangeiras. empresas de telecomunicações, organizações governamentais e de mídia, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew…

Bacon critica Musk por alegações de contas de gastos: 'O que ele disse não era verdade' O deputado Don Bacon (R-Neb.) criticou Elon Musk na quinta-feira pelas falsas alegações que ele fez contra um pacote de financiamento de final de ano proposto no mês passado, torpedeando com sucesso o projeto de lei e forçando o Congresso a lutar para chegar a um novo acordo para evitar uma paralisação do governo. . . "O que ele disse não era verdade", disse Bacon em entrevista ao NewsNation. The Hill e NewsNation são propriedade do Nexstar Media Group. "Então, por exemplo,…

Microsoft gastará US$ 80 bilhões em data centers em 2025 A Microsoft planeja gastar US$ 80 bilhões construindo data centers em 2025 para treinar e implantar inteligência artificial (IA)e mais de metade dessa soma será gasta nos Estados Unidos, TechCrunch relatado. Tim Cook doa US$ 1 milhão para a posse de Trump CEO da Apple, Tim Cook, doou US$ 1 milhão Presidente eleito Trump fundo de inauguraçãoSeguindo contribuições semelhantes de outros líderes do Vale do Silício, Axios relatado. CES, uma feira anual de tecnologia organizada pela Associação de Tecnologia do Consumidor (CTA) começará na próxima terça-feira em Las Vegas. Trump: 'Por que eu iria querer me livrar do TikTok?' O presidente eleito Trump dobrou seu apoio ao TikTok na sexta-feira, enquanto o popular aplicativo de mídia social se prepara para argumentar contra uma proibição iminente perante a Suprema Corte na próxima semana. "Por que eu iria querer me livrar do TikTok?" Trump escreveu em sua plataforma de mídia social Truth Social, acompanhado de uma imagem promovendo as estatísticas de suas contas no TikTok. A conta pessoal de Trump recebeu 1,4 bilhão de visualizações totais em…

Apple resolve acusações de espionagem da Siri por US$ 95 milhões A Apple concordou em pagar US$ 95 milhões para resolver uma ação coletiva que alega que a gigante da tecnologia usou seu assistente de voz Siri para obter e compartilhar conversas privadas sem a permissão dos usuários. O acordo preliminar, apresentado terça-feira no tribunal federal da Califórnia, encerra uma batalha legal de mais de cinco anos sobre alegações de que o assistente Siri da Apple gravava regularmente conversas privadas e as compartilhava com terceiros…

