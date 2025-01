Avatar: The Last Airbender Star provoca a estreia de Toph Beifong na 2ª temporada

A estrela de The Rim of the World, Miya Cech, compartilhou alguns novos detalhes sobre sua tão esperada estreia como Toph Beifong no próximo filme da Netflix. Avatar: O Último Mestre do Ar Temporada 2. A produção da próxima edição ainda está em andamento.

O que Miya Cech disse sobre a estreia de Toph Beifong na segunda temporada?

Durante uma entrevista recente, Cech confirmou que sua versão de Toph Beifong apresentará algumas diferenças em relação ao personagem original da animação. No entanto, ela promete aos fãs que seu Toph ainda manterá o que as pessoas adoraram no show original.

“Ela é um pouco mais velha, então não é mais uma garotinha. “Ela ainda é a mesma personagem corajosa e corajosa que chama um certo personagem de ‘Twinkle Toes’”, disse Cech (via Imprensa de vídeo da Orla do Pacífico). “Acho que haverá muitas coisas que os fãs vão lembrar da série animada e muitas coisas novas.”

O elenco é liderado por Gordon Cormier como Aang, Kiawentiio como Katara, Ian Ousley como Sokka e Dallas Liu como Zuko. Membros adicionais do elenco incluem Daniel Dae Kim, Paul Sun-Hyung Lee, Lim Kay Siu, Ken Leung, Elizabeth Yu, Maria Zhang, CS Lee, Utkarsh Ambudkar, A Martinez, Yvonne Chapman, Tamlyn Tomita e mais. Além de Toph, mais novos personagens também devem estrear na 2ª temporada, incluindo Chin Han como Long Feng, Hoa Xuande como Professor Zei, Justin Chien como King Kuei, Amanda Zhou como Joo Dee, Crystal Yu como Lady Beifong, Kelemete Misipeka. como The Boulder, Lourdes Faberes como General Sung e Rekha Sharma como Amita.

Avatar: The Last Airbender Season 2 será baseado na segunda parcela da série animada original intitulada Capítulo 2 – Terra, na qual Aang, Katar e Sokka procurarão o mestre de dobra de terra certo para Aang. A próxima parcela vem dos novos showrunners Christine Boylan (The Punisher) e Jabbar Raisani (Lost in Space), com Dan Lin, Lindsey Liberatore e Michael Goi atuando como produtores executivos.