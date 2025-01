Avião da American Airlines bate na United Jet no aeroporto de Chicago

Recentemente, um companhias aéreas americanas avião e um companhias aéreas unidas aeronave caiu para o aeroporto de chicagoo que gerou discussões nas redes sociais. Após o incidente, tanto as companhias aéreas como as autoridades oficiais emitiram vários comunicados explicando os detalhes.

Aqui estão todas as informações que reunimos até agora sobre a colisão no aeroporto de Chicago.

O que aconteceu com os aviões da American Airlines e da United Airlines?

Recentemente, um avião de passageiros da American Airlines atingiu a cauda de um avião da United Airlines no Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago.

NBCChicago Ele ressalta ainda que ambos os voos estavam em processo de taxiamento. O voo 1979 da American Airlines estava se preparando para partir para o Aeroporto Internacional de Los Angeles. Enquanto isso, o voo 219 da United Airlines embarcou para o Aeroporto Internacional de Honolulu.

O momento deste pequeno acidente foi confirmado num comunicado da Administração Federal de Aviação (FAA) no seu relatório. site oficial. Eles relataram que “o voo 1979 da American Airlines colidiu com a cauda do voo 219 da United Airlines” durante o taxiamento e “isso ocorreu no Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago por volta das 9h50, horário local, na quarta-feira, 8 de janeiro”.

Além disso, a FAA anunciou que uma investigação seria conduzida. Dizia: “O Boeing 737-800 da American Airlines estava com destino a Los Angeles e o Boeing 787 da United estava com destino a Honolulu. A FAA investigará. Entre em contato com as companhias aéreas para obter mais informações.”

Após a colisão, os dois aviões foram substituídos por substitutos. Além disso, os 293 passageiros e 10 tripulantes que embarcaram no voo da United Airlines foram transferidos para outro avião.

A NBC Chicago também informou que ninguém ficou ferido devido ao impacto da colisão. A American Airlines também emitiu um comunicado pedindo desculpas pelo incidente. Eles disseram: “Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo inconveniente que isso causou”. Além disso, a companhia aérea revelou que os passageiros foram desembarcados imediatamente.