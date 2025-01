Avião Super Air Jet faz pouso de emergência no aeroporto de Juanda, esta é a causa

Surabaia, AO VIVO – Foi relatado que o avião Super Air Jet na rota Lombok-Jakarta fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Juanda em Surabaya, na regência de Sidoarjo, Java Oriental, na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Não houve feridos ou mortes no incidente . do voo. .

Leia também: O movimento de passageiros no aeroporto de Soetta aumenta 8,15 por cento durante o Natal

O avião que fez um pouso de emergência tinha o casco IU-765. “Por volta das 15h44 WIB, a aeronave Super Airjet número IU-765 fez um pouso de emergência”, disse o gerente geral do Aeroporto Juanda, M Tohir, aos repórteres.

Ele explicou que o piloto do avião decidiu fazer um pouso de emergência porque passou por problemas técnicos. O avião pousou com segurança no aeroporto Juanda, em Surabaya. Enquanto isso, os passageiros foram imediatamente evacuados para a sala de espera do aeroporto.

Leia também: Avião bate em prédio na Califórnia, EUA, dois mortos e dezenas de feridos

 Avião Super Air Jet no aeroporto. (ilustração) Foto: VIVA/Andri Mardiansyah (Padang)

Tohir enfatizou que não houve feridos ou mortes no incidente do voo. A condição dos passageiros também é boa. “A companhia aérea atendeu bem os passageiros”, disse ele.

Leia também: Voando para o passado, este avião decola em 2025 e pousa em 2024

 Os possíveis passageiros veem uma foto do quadro de avisos de partida no Terminal I do Aeroporto Internacional Juanda, Surabaya, em Sidoarjo, Java Oriental, quarta-feira (05/10/2016).

Os passageiros, explicou Tohir, continuaram a viagem até ao aeroporto de destino, nomeadamente o Aeroporto de Cengkareng, Jacarta, utilizando outro avião por volta das 17h00.

“Os passageiros usaram novamente outro avião para chegar ao seu destino”, disse Tohir.