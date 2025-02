Aviso de Bombaim HC A CE por apesar contra as pesquisas de Maharashtra

Imagem representativa do Tribunal Superior de Bombaim | Crédito da foto: Vivek abençoado

O Tribunal Superior de Bombaim emitiu um aviso à Comissão Eleitoral (CE) e ao Diretor Eleitoral (CEO) na segunda -feira para apresentar uma resposta a uma solicitação de redação apresentada em 27 de janeiro de 2025, desafiando a eleição da Assembléia de Maharashtra realizada em novembro de 2024 .

A petição apresentada por Cutan Chandrakant Ahire expressou sérias preocupações com relação à porcentagem desproporcionalmente alta dos votos proferidos durante os minutos finais e mesmo após o tempo oficial de fechamento das pesquisas. Existe uma não -dispensação de tokens de numeração distribuídos aos eleitores presentes após o tempo oficial de fechamento, juntamente com o fracasso da CE em publicar dados detalhados sobre essas anomalias em seu site oficial e sua declaração por escrito de que ele não tinha os dados relevantes , disse o peticionário. Essas omissões levantaram dúvidas sobre a segurança, precisão, confiabilidade e verificação do processo eleitoral usando máquinas de votação eletrônica.

A petição alegou que, em 20 de novembro de 2024, no dia da votação, aproximadamente 75 votos foram lançados durante o tempo oficial de fechamento das pesquisas (18h) sem um sistema transparente de registro ou verificação da autenticidade desses votos.

No dia dos resultados, em 23 de novembro de 2024, várias discrepâncias foram observadas em cerca de 95 distritos eleitorais na forma de uma diferença nos votos elevados e contados.

Um Banco de Juízes da Divisão Ajay Gadkari e Kamal Khata emitiram um aviso ao CE e ao CEO retornado após duas semanas.

O advogado Prakash Ambedkar, assistido pelos defensores de Sandesh Mas e Hitendra Gandhi para o peticionário, informou ao banco que havia cerca de 6,80% dos votos pesquisados ​​das 17h até o fim do tempo de votação. “O oficial que retorna (RO) é obrigatório para encaminhar a diferença nos votos pesquisados ​​e contados ao CE por suas instruções, conforme mencionado no manual publicado pela Comissão Eleitoral e até aquele momento o direito é suspeito e o RO deve ser que declara o resultado somente após o endereço do CE.

O peticionário disse que o direito de declarar o resultado de cada círculo eleitoral pelo RO estava vinculado apenas sob a condição de que os votos foram iguais aos votos contados. Se os votos pesquisados ​​não coincidissem com os votos contados, o poder do RO foi suspenso até a recepção da diretoria do CE, segundo o comunicado.

Portanto, o peticionário perguntou: “Se o resultado declarado sem jurisdição e sem poderes, é nulo e nulo, pois houve violações de várias normas”.