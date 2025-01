Aviso de tráfego de Delhi: O tráfego provavelmente será afetado no centro de Delhi em 23 de janeiro durante o ensaio do desfile do Dia R

Reunião durante o ensaio geral do Desfile do Dia da República, no Kartavya Path, em Nova Delhi, na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

A Polícia de Delhi emitiu um alerta de trânsito alertando os passageiros que o movimento de veículos na parte central da cidade deverá ser afetado na quinta-feira (23 de janeiro de 2025) devido ao ensaio geral para o desfile do Dia dos Namorados na República. Ele pediu aos viajantes que planejassem sua viagem de acordo.

O ensaio geral de quinta-feira seguirá o mesmo caminho do desfile do Dia da República, disse o comunicado da Polícia de Delhi.

O ensaio do desfile começará às 10h30 em Vijay Chowk e continuará até o Forte Vermelho via Kartavyapath, C-Hexagon, rotatória Netaji Subhash Chandra Bose, Tilak Marg, Bahadur Shah Zafar Marg e Netaji Subhash Marg. Serão implementadas medidas e restrições de trânsito elaboradas para que o desfile decorra sem problemas ao longo do percurso, disse ele.

Para facilitar o desenvolvimento do desfile, o trânsito será restringido em determinadas estradas que conduzem ao percurso do desfile.

Nenhum tráfego será permitido no Caminho Kartavya de Vijay Chowk ao Portão da Índia, das 18h de quarta-feira até o final do ensaio de quinta-feira. Não haverá trânsito cruzado no Caminho Kartavya em Rafi Marg, Janpath e Man Singh Road a partir das 23h de quarta-feira até o final do desfile. O portão C-Hexagon-Índia estará fechado ao tráfego a partir das 9h15 de quinta-feira até o desfile cruzar Tilak Marg, dizia o aviso.

Restrição de tráfego

A partir das 10h30 de quinta-feira, o tráfego em ambos os sentidos não será permitido em Tilak Marg, Bahadur Shah Zafar Marg e Netaji Subhas Marg. O trânsito cruzado só será permitido dependendo do movimento do desfile, disse.

aviso de trânsito Em vista do vestido completo #DiadaRepública Ensaio do desfile em 23 de janeiro de 2025, regras especiais de trânsito serão aplicadas em diversas rotas. Acompanhe o aviso.#DPTrafficAdvisorypic.twitter.com/lm3hVtLqiL – Polícia de Trânsito de Delhi (@dtptraffic) 22 de janeiro de 2025

Os viajantes são solicitados a planejar suas viagens adequadamente e evitar o percurso do desfile das 9h30 às 13h, de acordo com a assessoria.

Os serviços de trem do metrô permanecerão disponíveis para os passageiros em todas as estações durante o ensaio geral, disse ele.

Ele disse que embora não haja restrições para as pessoas do Norte de Delhi que se dirigem à estação ferroviária de Nova Delhi ou Velha Delhi, ele os aconselhou a planejar sua viagem com antecedência e reservar tempo extra suficiente para chegar ao seu destino, a fim de evitar possíveis atrasos.

Mudanças na rota do ônibus.

O movimento de ônibus urbanos será restrito em Park Street/Udyan Marg, Aram Bagh Road (Paharganj), Rotatória do Mercado Kamla, Secretariado de Delhi (IG Stadium), Pragati Maidan (Bhairon Road), Hanuman Mandir (Yamuna Bazar), Mori Gate, ISBT -Kashmiri Gate, ISBT-Sarai Kale Khan e Tis Hazari Court, afirmou.

Os ônibus de Ghaziabad com destino ao Estádio Shivaji pegarão a National Highway 24, Ring Road e terminarão em Bhairon Road. Os ônibus vindos da Rodovia Nacional-24 virarão à direita na Rodovia nº 56 e terminarão em ISBT-Anand Vihar, dizia o aviso.

Os ônibus que chegam ao lado de Ghaziabad serão desviados em Mohan Nagar em direção a Bhopra Chungi em direção à ponte Wazirabad. Nenhum transporte pesado, médio ou leve, exceto serviços essenciais, será autorizado a entrar nas fronteiras de Delhi a partir das 21h de quarta-feira até o final do desfile, disse ele.

Nenhum autoriquixá ou táxi será autorizado a entrar ou operar depois das 7h de quinta-feira na área delimitada por Madre Teresa Crescent, Baba Kharak Singh Marg, Ashoka Road para rotatória Patel Chowk, Sansad Marg, Kasturba Gandhi Marg para Ferozshah Road. , Rotunda Ferozshah Road para Mandi House, Bhagwan Dass Road, Mathura Road, Subramanian Bharti Marg, Humayun Road, APJ Abdul Kalam Marg, Kemal Ataturk Marg e Kautilya Marg, dizia o aviso.

Ele pediu que as pessoas passem informações ao policial de plantão mais próximo, caso seja avistado algum objeto não identificado ou pessoa suspeita.

Voo de plataformas aéreas subconvencionais como parapentes, paramotores, asas delta, veículos aéreos não tripulados, sistemas de aeronaves não tripuladas, aeronaves ultraleves, aeronaves pilotadas remotamente, balões de ar quente, pequenas aeronaves, quadricópteros ou saltos de paraquedas de aeronaves. estão proibidos no Território da Capital Nacional de Delhi até 1º de fevereiro.

O aviso pede aos motoristas que respeitem as regras de trânsito e sigam as instruções do pessoal destacado nos cruzamentos.