Axelrod: Entrevista do Super Bowl do Bowl no ano passado ‘Principal Sinal de Problemas’

Axelrod: Entrevista do Super Bowl do Bowl no ano passado 'Principal Sinal...

O estrategista democrata David Axelrod criticou o ex -presidente Biden por perder oportunidades para chegar aos eleitores dos EUA depois que a entrevista presidencial tradicional 2024 pulou antes do Super Bowl.

Antes do jogo de domingo, enfrentando os chefes de Kansas City contra o Philadelphia Eagles, o presidente Trump sentou -se com a apresentadora da Fox News Bret Baier, onde conversaram sobre o jogo, o Canadá e as ações recentes do governo Trump.

“Há um ano, Biden rejeitou a entrevista tradicional do Super Bowl e o público incomparável que teria produzido”. Axelrod publicado em X. “Essa decisão desconcertante foi um grande sinal de problemas”.

“Trump está em toda parte hoje”, acrescentou.

No ano passado, Biden optou por não sentar -se com a CBS para uma entrevista antes do jogo. Foi o segundo ano consecutivo em que ele não participou da tradição.

Como em cada Super Bowl, milhões de pessoas sintonizariam os maiores eventos esportivos do país antes das eleições de 2024, nas quais Biden ainda estava operacional.

O colega estrategista democrata James Carville disse que não aceita que a entrevista foi um “sinal” de que seu governo tinha pouca confiança nele. Ele chegou em meio a conversas sobre as habilidades cognitivas de Biden e o relatório do advogado especial Robert Hur sobre o ex -presidente.

Após a perda eleitoral do ex -vice -presidente Harris contra Trump no ano passado, os estrategistas examinaram sua abordagem da mídia. Foi visto em grande parte que também teve várias oportunidades perdidas para alcançar os eleitores, quando Trump capitalizou todas as oportunidades.

