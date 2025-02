Azealia Banks atinge JK Rowling para seus comentários anti-trans

Bancos Azealia levou a redes sociais para abordar Os controversos comentários anti-transgêneros de JK Rowling. O rapper e ativista criticaram a posição do autor sobre gênero e feminilidade, pedindo que ela reconsidere seus pontos de vista. Bancos recentes ‘ X Publicações (anteriormente Twitter) Eles causaram atenção on -line significativa, já que muitos fãs a elogiaram por seu apoio.

É isso que o cantor de “Nueva Bottega” disse sobre o popular autor britânico.

O que os bancos de Azealia disseram sobre JK Rowling?

Azealia Banks chamou JK Rowling por seus contínuos comentários anti-transgêneros, recorrendo a redes sociais para desafiar as opiniões deste último sobre gênero e feminilidade. Ela argumentou que muitas mulheres, particularmente aquelas que sofrem modificações corporais, como os elevadores brasileiros (BBL), são inseguros sobre sua própria feminilidade e se sentem ameaçados por mulheres trans.

No entanto, o rapper esclareceu que não vê as mulheres trans como uma ameaça. Banks escreveu em X (anteriormente Twitter)“Todas as pessoas loucas anti-trans paranóicas como @jk_rowling sentem que sua feminilidade está ameaçada por qualquer motivo e tenta mascarar essa insegurança com a” ciência “, pois qualquer um é estúpido e ainda não conhece essas coisas”.

Os bancos também pediram ao autor de Harry Potter que se concentrasse em problemas globais mais significativos, como abuso infantil, em vez de se tornarem as escolhas pessoais de adultos. O criador de sucessos de “alcaçuz”, que tem um irmão transgênero, compartilhou suas próprias experiências de testemunhar pedágios emocionais e físicos que a rejeição e o abuso social podem ter em pessoas trans.

Azealia Banks acrescentou Outra publicação em X“Alguém poderia assumir que você de todas as pessoas que escreveram livros sobre coisas mágicas e esotéricas poderiam entender e entender como os estados da consciência variam em um ser humano”.

Em sua mensagem direta a JK Rowling, Banks disse que, apesar de suas diferenças, ela ainda respeitava o autor, mas pediu que ela reconsidere suas opiniões. Além disso, ele apontou que, como rico e bem -sucedido, Rowling não deve se preocupar com a vida pessoal ou as eleições sexuais de outras pessoas.

As publicações dos bancos vêm em resposta ao de Rowling Apoio recente da ordem de “No Men in Women’s Sports”, do presidente dos EUA, Donald Trump. Além disso, a autora expressou abertamente sua oposição à ideologia de gênero em um Publicar em x.