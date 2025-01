Azrul Ananda ficou bravo com o jogador depois que Persebaya perdeu para Barito PuTera

Gianyar, VIVA -Persebaya Surabaya voltou com cara letárgica ao perder por 3 a 0 para o Barito PuTera na 20ª semana da partida da Liga 1, no Estádio I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, sábado, 25 de janeiro de 2025. Esta é a quarta final derrota. fósforo.

O CEO da Persebaya, Azrul Ananda, ficou irritado com o jogador após a derrota. Ele disse que a administração não sentia mais decepção, mas estava no nível de conter a raiva.

“Alguns jogadores que deveriam ser os líderes desta equipe estão muito decepcionados com seu desempenho”, disse Azrul em seu comunicado, citado no Instagram oficial do Persebaya, sábado, 25 de janeiro de 2025.

Azrul enfatizou que foi muito decepcionante ver o desempenho de Persebaya. Segundo Azrul, o jogador é muito complacente e parece sobrecarregado.

“Esta equipe é como perder a alma”, disse Azrul.

O goleiro Ernando Ari havia sido quebrado quando a partida já durava oito minutos por Matias Mier. Este jogador aumentou a vantagem aos 23 minutos para fechar o segundo tempo com uma vantagem de 2 a 0.

O Persebaya parecia muito difícil de desmontar a defesa do Barito PuTera, que era resistente e disciplinada. E Mier fez um hat-trick antes do final do jogo, assim como o gol final.

Esta derrota fez com que o Persebaya ficasse ainda mais atrás do Persib Bandung na liderança da classificação, com uma diferença de seis pontos. E também estão ameaçados de passar para o terceiro lugar se Persija vencer Persis, domingo, 26 de janeiro de 2025.