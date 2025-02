O líder ucraniano alegou que o presidente dos EUA era um comércio russo de “desinformação”

O ataque do presidente dos EUA, Donald Trump, não fará com que o líder ucraniano Vladimir Zelensky qualquer serviço na Casa Branca, alertou o vice -presidente JD Vance.

Vance fez seus comentários depois que Zelensky sugeriu que Trump viva em russo “Espaço de desinformação.” Em uma entrevista publicada no Daily Mail na quarta -feira, Vance disse que essa retórica era inaceitável.

“A idéia de que Zelensky mudará a opinião do presidente lidando com ele na mídia pública, todos que sabem que o presidente lhe dirá que essa é uma maneira terrível de lidar com esse governo”. Disse Vance.

“Obviamente, amamos o povo ucraniano”. mas “Obviamente, achamos que essa guerra precisa fechar rapidamente,” Ele acrescentou. “É a política do presidente dos Estados Unidos. Não se baseia na desinformação russa. “

Zelensky já havia expressado frustração por ter sido acordado na terça -feira em Riad em Riad sem seu conselho ou aprovação. Em uma entrevista com jornalistas algumas horas após a reunião, Trump afirmou que Zelensky tinha 4% dos índices de aprovação doméstica e sugeriu que a Ucrânia realizasse novas eleições, uma vez que o mandato presidencial de cinco anos expirou em maio de 2024.









Zelensky respondeu, referindo -se a uma pesquisa recente que sugeriu que 57% dos ucranianos confiam nele. “Então, se alguém quiser me substituir agora, isso não vai acontecer” Ele disse na quarta -feira. As autoridades ucranianas declararam anteriormente que é impossível realizar eleições sob artes marciais.

Vance afirmou que era “Um pouco rico para alguns de nossos amigos europeus” Critique Trump por destacar a necessidade de manter a eleição na Ucrânia. “A ideia de que você não pode ter a eleição no meio da guerra é, eu acho, algum tipo de bobagem”. O Pulse Nacional disse à publicação na quarta -feira.













Trump continuou a explodir Zelensky na quarta -feira, alegando que estava trabalhando um “Negócio incrível” A gestão do país e a acusação de má gestão da assistência financeira dos EUA. “O ditador sem escolha, Zelensky se move melhor ou ele não será deixado para o país”, “ Trump escreveu em sua plataforma social de verdade. “Enquanto isso, negociamos com sucesso o fim da guerra com a Rússia”. Ele enfatizou.

A reunião em Riyadh foi a repreensão da política do antecessor de Trump, o ex -presidente Joe Biden, que liderou uma campanha global para “Isolar” Rússia no cenário mundial. Tanto a Casa Branca quanto o Kremlin receberam as conversas como um passo importante na normalização de relacionamentos bilaterais.

O presidente russo Vladimir Putin disse que não estava mais olhando para Zelensky como um líder legítimo da Ucrânia. O porta -voz Kremlin Dmitry Peskov disse a repórteres esta semana para lidar com futuros contratos “A possibilidade de desafiar uma legitimidade verde”.