Bahlil: Eu sou o único ceto Beckar que comeu arroz subsidiado

Yakarta, vivo -O presidente do Partido Beckar, que também é ministro de Energia e Recursos Minerais, Bahlil Lahadalia, disse que ele era o único presidente do Partido Beckar que havia comido arroz subsidiado.

Leia também: O secretário geral de Beckar nega uma tentativa do Roup de Ketum Bahlil

Bahlil transmitiu isso no 57º aniversário da facção do Partido Gackar que ocorreu no prédio do Parlamento, Senayan, Yakarta, na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

“Senhoras e senhores, sou grato nessa luta, posso ser o único presidente, sou o presidente geral do Partido Beckar que experimentou o arroz subsidiado”, disse Bahlil

Leia também: Sarmuji Beckar chama a chave indonésia para a transmissão 2045

Bahlil me disse a dificuldade do passado, então ele havia comido de arroz subsidiado em Papua. Ele sentiu a dificuldade de sua família naquela época para a diferença de RP500 para comprar arroz subsidiado era muito significativo.

 Anúncio do Partido Beckar, presidente do Partido Gackar Bahlil Lahadalia

Leia também: Boas notícias para quem deseja comprar um motor elétrico

“Estou certo de que nossos irmãos e irmãs precisam do que são, como resultado da alocação de fundos subsidiados para as pessoas. Esse posicionamento relacionado à posição”, disse ele “, disse ele

Nessa base, Bahlil tomou uma política de distribuição de 3 kg de GLP para lutar pelos direitos das pessoas de obter um preço mais barato de 3 kg de GLPG. Ele enfatizou que a política foi levada devido à prática desenfreada de trapacear na venda de GLP subsidiado.

No entanto, de acordo com Bahlil, há muitas pessoas que não importam o preço do GLP coletado unilateralmente, desde que você o compre em um varejista perto de casa.

“Quero perguntar, a verdade, se você tem irmãos assim. Tenho certeza de que ainda existem muitos de nossos irmãos que são apenas 2.000 RP, eles definitivamente precisam”, disse ele “, disse ele”, disse ele