Bahlil nega o raro GLP 3 kg em Yakarta, mas há restrições para evitar o modo de compra não natural

Yakarta, vivo – Segundo os relatórios, algumas pessoas de Yakarta reclamam da dificuldade de obter GLP subsidiado (GLP) 3 kg (kg) de gás de melão. Dizem que a escassez é devido à política do governo, o que reduz a participação subsidiada de GLP em 2025.

Quando confirmado, o Ministro da Energia e Recursos Minerais (ESDM) Bahlil Lahadalia negou a notícia sobre a escassez de 3 kg de gás GLP na área de Yakarta.

“Eu garanto que não (há escassez). Não há nada”, disse Bahlil quando conhecido na área de Kuningan, South Yakarta, quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

Mas, Bahlil reconheceu que havia restrições na compra de 3 kg de LGP, para que os subsídios incluídos no governo pudessem ser canalizados no objetivo. Porque ele admitiu que seu partido teve um relatório sobre a existência de uma série de modos de compra antinatural de GLP na comunidade.

Bahlil deu um exemplo, se as necessidades das famílias médias do GLP 3 kg geralmente forem apenas 10 tubos por mês, mais tarde, se houver casas que compram mais de 10 cilindros de gás de melão, não serão dados.

“De fato, cada casa é limitada. Por exemplo, uma casa diz por mês (necessidade) 10 tubos. Mas de repente alguém comprou 30 tubos, então devemos limitá -lo. Por causa disso, deve haver outra intenção”, disse Bahlil.

Por outro lado, Bahlil continuou, o governo também apelou aos atores da indústria para usar o GLP industrial imediatamente, e não os 3 kg LGP comumente usados ​​pela comunidade onde há subsídios do governo.

“Agora, é isso que estamos pedindo para que esse GLP subsidiado possa realmente ser um lugar objetivo”, disse ele.

Sabe -se que anteriormente o secretário corporativo de Patra Niaga, admitiu Heppy Wulansari, a participação de 3 kg de GLP até 2025 foi menor que a realização em 2024 no mês anterior.

“Com base na verificação no campo, a distribuição na cidade de Dki Yakarta ainda é monitorada muito. Mas, de fato, de acordo com observações de campo, a demanda é alta e acreditamos que isso está relacionado ao longo fim de semana do Isra Nacional Miraj e o Ano Novo Chinês “, disse ele.