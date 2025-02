Baic se tornou o carro oficial da equipe indonésia no evento esportivo internacional com vários

Yakarta, vivo – A Baic Indonésia é uma colaboração com a equipe indonésia que faz parte do Comitê Olímpico da Indonésia (NOC Indonésia). Onde, o Baic Car se tornará um veículo oficial em um evento esportivo internacional.

Desde o início da presença de BAIC na Indonésia através da Distribuição da PT Jio Indonésia, consiste em mostrar seu papel e contribuição no progresso do país no setor esportivo. Começando com o patrocinador da Dewa United, anunciado em julho de 2024, apoiou o Motorsport com a equipe de corrida da DEXC.

Desta vez, o apoio foi anunciado com a equipe indonésia, que fazia parte do Comitê Olímpico da Indonésia (NOC Indonésia) em um esforço para fazer o nome do povo indonésio em todo o mundo. A BAIC emprestou 2 veículos BAIC, ou seja, BJ40 Plus e X55 II para se tornar o veículo oficial da equipe indonésia durante o período do contrato.

 Baic Cars se tornou o veículo oficial da equipe indonésia no evento esportivo Foto: Viva.co.id/muhammad Indra Nuugraha

“Acreditamos que os esportes têm o poder de unir a nação e inspirar a geração mais jovem. Por meio de nosso apoio às atividades da NOC-Indonesia e à equipe indonésia, esperamos fazer uma contribuição positiva ao desenvolvimento de esportes na Indonésia, bem como apoio Atletas para alcançar as maiores conquistas “, disse Dhani Yahya como diretor de operações da Baic Indonésia no IIMS Place, terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

“Esta também é uma encarnação de nosso compromisso de continuar investindo na Indonésia e participar do avanço da economia e da construção de uma imagem positiva deste país aos olhos do mundo”, continuou ele.

Enquanto isso, o Presidente do Comitê Olímpico da Indonésia (NOC Indonésia) Raja Sapta Oktohari deu grande apreciação a Baic, que havia mostrado medidas específicas, fornecendo apoio aos atletas da equipe indonésia que tiveram problemas para vários eventos esportivos internacionais.

“Essa cooperação é um marcador do espírito colaborativo entre várias partidas, incluindo o setor privado para avançar nos esportes da Indonésia. A colaboração é a chave para alcançar o mesmo objetivo, que é melhorar as realizações esportivas da Indonésia na areia mundial”, disse Raja Sapta Oktohari .

 Baic Cars se tornou o veículo oficial da equipe indonésia no evento esportivo Foto: Viva.co.id/muhammad Indra Nuugraha

O presidente da equipe indonésia Richard Sam acrescentou que a colaboração realizada com BAIC foi uma iniciativa positiva que poderia ajudar a participação de atletas indonésios no evento internacional multivil. Atualmente, os resultados da cooperação da equipe indonésia com Baic também se sentiram diretamente pelos atletas que aparecem nos Jogos de Inverno da Harbin 2025 (AWG).

Ao longo de 2025, ainda existem outros três esportes múltiplos que serão seguidos pela equipe indonésia. Há os Jogos da Juventude Asiática em Manama, Bahrein, de 22 a 31 de outubro, Jogos de Solidariedade Islâmica (ISG) em Riad, Arábia Saudita, de 7 a 21 de novembro e Jogos Sea Bangcoc, Tailândia, de 7 a 19 de dezembro de 2025.