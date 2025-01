Bailey Zimmerman pede desculpas por performance ‘bêbada’ em My Playa

Renomado cantor sertanejo Bailey Zimmerman tem ele pediu desculpas aos seus fãs depois de atuar em Evento Crash My Playa sob a influência de álcool. A artista subiu ao palco do referido festival de música em Cancún, no México, de maiô e sem camisa. Zimmerman cantou oito músicas no evento, cujos vídeos se tornaram virais na Internet.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a polêmica atuação da cantora de “Fall in Love” no evento realizado recentemente.

Bailey Zimmerman pede desculpas por apresentação bêbada

Clipes da recente apresentação do músico de 24 anos capturaram-no com dificuldade para recitar as letras de suas próprias músicas.

Além de sua dificuldade em cantar, vídeos que circulam na internet Também mostra Bailey Zimmerman pulando do palco em determinado momento, para surpresa do público ao vivo. Depois de enfrentar muitas críticas por suas travessuras no evento Crash My Playa, ele agora se desculpou publicamente com seus fãs nas redes sociais.

Nele Vídeo do Instagram compartilhado por Zimmerman, reconheceu seu estado de embriaguez e até aceitou que seu canto era “absolutamente horrível”. Ele também assumiu a responsabilidade por seu comportamento pouco profissional, afirmando: “Sinto que vocês merecem uma explicação minha porque me apoiaram nos altos e baixos e em todos os erros. “Então o que aconteceu foi que decidi beber naquele dia, o que foi um erro, e subi no palco e estava bêbado demais para tocar.”

Bailey Zimmerman pediu desculpas ainda ao admitir seu constrangimento com o fiasco do Crash My Playa e prometeu nunca mais repetir tal incidente. “Também estou envergonhado e farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que isso nunca mais aconteça. “Quero mostrar a vocês quem eu realmente sou”, acrescentou ele em seu vídeo.

O cantor de “Religiosamente” concluiu seu vídeo de desculpas com uma nota positiva e também expressou sua gratidão a todos que lhe mostraram seu apoio em tempos tão polêmicos.