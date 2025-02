Baim Wong nega a difícil Paula Verhoeven conhece crianças, baixando coisas surpreendentes

Yakarta, vivo – Baim Wong Nesse caso, o advogado, Fahmi Bachmid, respondeu às queixas de Paula Verhoeven, que acharam difícil conhecer as crianças. Fahmi negou que ele dissesse que as crianças não queriam conhecer Paula.

Leia também: O julgamento do divórcio Baim Wong e Paula Verhoeven foram adiados, qual é o motivo?

Durante o processo de teste de divórcio, Baim e Paula não moravam na mesma casa e as duas crianças moravam junto com Baim Wong. Role para obter informações completas!

“Sim, não é difícil (Paula conhece as crianças), se de fato seu filho não quiser que seu filho seja forçado”, disse Fahmi Bachmid na corte religiosa no sul de Yakarta, na quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025.

Leia também: Rejeite o relacionamento e peça o divórcio, sua esposa em Bantul foi morta pelo marido

“Então isso é um mal -entendido. A criança é uma questão de coisas.

 Baim Wong e Paula Verhoeven Foto: Instagram @paula_verhoeven

Leia também: Baim Wong e Paula Verhoeven lutaram pela custódia das crianças no meio do processo de divórcio

Fahmi explicou que eram as crianças que não queriam se encontrar com Paula e que eram impossíveis de serem forçadas. Fahmi sugeriu que Paula viesse diretamente e seduzia as crianças. Fahmi enfatizou que Baim sempre convidou Paula se quisesse conhecer uma criança.

“Se seu filho não quiser (reunir), quando for forçado, se você ama o filho, não é forçado, apenas flua. Venha, seduzido, bombardeado, adorou não deixar a criança traumatizar”, disse Fahmi.

“É estranho que uma criança tenha medo de sua mãe, o que acontece? Continue culpando a criança, está 24 horas aberta, por favor, venha”, acrescentou.

“E peço que você não venha sozinho, traga o advogado para que a história não seja mais complicada por todos os tipos, não é necessário fazer as informações incorretas. Venha, 24 horas abertas, elas não são forçadas pela criança”. Fahmi disse novamente.

Baim Wong e Paula Verhoeven se casaram em 2018. Baim exigiu pelo divórcio em Paula aos 6 anos de casamento e foi abençoado com dois filhos. Até agora, o processo de propriedade da custódia das crianças continua a atirar e o julgamento do divórcio não acabou. Então, a custódia da criança ainda não é conhecida por cair nas mãos de Baim ou Paula.