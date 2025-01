Banco Mundial aprovará pacote de empréstimo de US$ 20 bilhões para o Paquistão: relatório

Trabalhadores se cobrem com xales para se protegerem do frio matinal, enquanto esperam para trabalhar no mercado de Karachi, Paquistão, 26 de dezembro de 2024. REUTERS/Akhtar Soomro | Crédito da foto: Reuters

O Banco Mundial está perto de aprovar um pacote indicativo de empréstimos de 20 mil milhões de dólares para o Paquistão, uma iniciativa pioneira de 10 anos para proteger os seus projectos financiados de transições políticas e concentrar-se em seis áreas específicas, de acordo com uma reportagem da comunicação social.

O programa, intitulado “Quadro de Parceria com o País do Paquistão 2025-35”, visa melhorar os indicadores sociais nas áreas mais negligenciadas, mas importantes, A tribuna expressa noticiou o jornal, citando documentos oficiais.

Centrar-se-á na redução do atraso no crescimento infantil, no combate à pobreza de aprendizagem, na melhoria da resiliência climática, na descarbonização do ambiente, na expansão do espaço fiscal e no impulso do investimento privado para melhorar a produtividade.

Estas áreas têm amplo apoio em todo o espectro político e espera-se que não sejam afetadas por mudanças no governo durante o período 2025-2035, que deverá incluir pelo menos três eleições gerais.

Este ‘Quadro de Parceria Nacional’ está programado para ser aprovado pelo conselho do Banco Mundial em 14 de janeiro, após o qual o vice-presidente do credor global para o Sul da Ásia, Martin Raiser, também deverá visitar Islamabad.

De acordo com a avaliação do Banco Mundial, o quadro de planeamento “ajudará a proteger o programa da política volátil do país e de mudanças frequentes nas prioridades e pedidos que se seguem às mudanças no governo”. Os pedidos resultantes de mudanças no governo causaram “fragmentação da carteira do Banco Mundial e efeitos diluídos”, disse ele.

Um importante funcionário paquistanês, que fez parte do desenvolvimento do quadro, disse que o Banco Mundial escolheu o Paquistão como o primeiro país onde introduziria a estratégia de parceria de 10 anos.

“O envelope total indicativo de empréstimos do Banco Mundial para os anos fiscais de 2025 a 2035 será de cerca de 20 mil milhões de dólares”, diz um projecto do quadro.

Dos 20 mil milhões de dólares, o braço concessional do Banco Mundial, a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), emprestará 14 mil milhões de dólares e espera-se que os restantes 6 mil milhões sejam fornecidos através de uma janela relativamente cara: o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). ).

“No entanto, estes empréstimos indicativos dependerão da evolução do financiamento da AID ao longo dos anos, da posição e do desempenho do Paquistão, incluindo no que diz respeito à Política de Financiamento do Desenvolvimento Sustentável e aos seus indicadores de vulnerabilidade da AID”, lê-se no documento.

Além dos 20 mil milhões de dólares em empréstimos ao governo paquistanês, o novo quadro também visa apoiar outros 20 mil milhões de dólares em empréstimos privados concedidos pelos outros dois braços do Banco Mundial: a Corporação Financeira Internacional (IFC) e a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos. (MIGA). ). Isto eleva o pacote total para 40 mil milhões de dólares, mas os empréstimos oficiais ascenderão a 20 mil milhões de dólares, segundo o jornal.

Os novos empréstimos centrar-se-ão em seis áreas que “atualmente gozam de forte apoio em todo o espectro político paquistanês”, segundo os documentos. No entanto, eliminará gradualmente os empréstimos de 10 sectores de menor impacto, tais como transportes, transmissão de energia, telecomunicações, cuidados de saúde terciários e ensino superior.

Os dispendiosos empréstimos concessionais do Banco Mundial serão direccionados para “projectos maiores, em média, ampliações e expansões mais frequentes e menos projectos-piloto e operações pontuais”, de acordo com o documento de planeamento.

A nova estratégia do Banco com sede em Washington marca uma mudança de “programas de ajustamento macrofiscal de curto prazo e, muitas vezes, pequenos investimentos dispersos por uma vasta gama de sectores, para investimentos mais selectivos, estáveis ​​e maiores em áreas que são críticas para o desenvolvimento e crescimento sustentados”. “.

Os documentos afirmavam que o Banco Mundial continuaria a apoiar reformas para estimular o crescimento e o investimento e criar mais espaço fiscal.

A implementação do quadro de 10 anos será apoiada por planos de negócios contínuos de dois anos com os quais ambas as partes concordarão, de acordo com o documento.