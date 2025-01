Banda Tamil Jhanu Tamil para atuar em Thiruvananthapuram

Jhanu Chanthar, o fundador da banda de metal com sede em Chennai Jhanu, costumava gostar de seu nome. Ele foi frequentemente escolhido por seus colegas de classe enquanto cantava a música ‘Janu Meri Jaan’, do protagonista de Amitabh Bachchan Shan (1980) ao seu redor. No entanto, anos depois, o irmão do guitarrista e o baterista da banda, Udhay Bharath, completaram acidentalmente o nome de Jhanu no campo para o nome da banda, em vez dos nomes de seus membros. Esse nome tem sido uma fonte de orgulho para o artista desde então.

A banda de metal fundada em 2011 será apresentada em Thiruvananthapuram em 2 de fevereiro, enquanto se prepara para fazer uma turnê com seu sucesso de estréia no álbum Acamillai. O álbum, nomeado para uma das sete músicas da coleção, foi lançado em 2023.

O grupo trabalha em Tamil, como uma ode à sua cultura e linguagem. Além dos membros fundadores Jhanu e Uday, a equipe Harkirat Sangha no Bass, e Lawrence Ramu e Bharath Shankar como vocalistas.

Jhanu tocou os instrumentos para ‘Nerupu da’, uma música de sucesso do filme de 2016-Rajinikanth, Kabali. A banda também trabalhou em Kaala Com o ator. Individualmente, Jhanu compôs música para A busca por Verappan (2023), uma série da web.

“Depois KaalaEu sabia que tinha que deixar minha zona de conforto e renomear o que minha banda realmente representava, a razão pela qual começamos a tocar em primeiro lugar. ‘Puzhudhi’ (uma produção de coca tâmil -cola cola coca -cola) e a direção musical para A busca por Verappan Ele empurrou nosso som e filosofia em uma direção completamente nova ”, diz Jhanu.

Após o lançamento de seu álbum, a banda fez uma turnê de lançamento no México, onde eles fizeram 11 shows, incluindo um show adicional, de acordo com o pedido dos funcionários da embaixada indiana no México que os convidou para agir. “A experiência foi incrível. Depois de cada música, ouvimos a música ‘Other’ em espanhol, pedindo -nos para cantar outra música. Adoramos jogar em todas as etapas lá ”, diz Udhay.

Depois de ter sido inspirado pelas bandas de metal em Chennai no início dos anos 2000, a banda prova seu crescimento para guitarristas como Steve Watz, que morreram em 2023. “Ele era o homem que nos fez escrever nossas próprias músicas. Havia muitas bandas de capa em A hora, mas escrever músicas originais era uma grande coisa “, diz Udhay.

No entanto, a banda acredita que o pop e o hip-hop superaram o metal na Índia recentemente. Em Tamil Nadu, o rap coletou muito em comparação com o heavy metal, dizem eles. “Para muitas pessoas, o Heavy Metal é muito louco e fora dos trilhos. Para um verdadeiro Metalman, ele é realmente sofisticado e relaxante ”, diz Uday.

A banda está atualmente trabalhando para trazer um novo álbum este ano.

Conexão malaiala

A banda tem uma forte afinidade com a qual Kerala atuou aqui várias vezes. Jhanu estudou arquitetura em Nit Calicut e fazia parte de uma banda chamada Slingshot durante a Universidade. “Não tivemos permissão para representar a universidade em eventos culturais porque fomos expulsos do Music Club, por quebrar o engarrafamento e o tráfego”, diz Jhanu.

Ele acrescenta: “Uma coisa que sempre senti em Kerala é que o público ouve. Os músicos no palco se tornam mais honestos e expressivos quando um público realmente ouve. Isso é estranho, e é isso que me mantém de volta aqui.

“Também construímos alguns amigos incríveis com bandas como Motherjane, Avial e Caos. Eles me inspiraram tanto quanto um músico. Toda vez que jogo em Kerala, há um sentimento de justiça, um sentimento de que estamos fazendo algo que realmente importa. É por isso que eu amo agir aqui ”, diz ele.

Jhanu atua na sala de música de Joy, Kunnukuzhy, em 2 de fevereiro às 19h. A banda Kaalam também subirá ao palco. Entradas disponíveis na aplicação da minha cena.