Bandung se torna a primeira cidade a comemorar que somos a sociedade Aerox

Jacarta – Após seu lançamento no final de dezembro do ano passado, a Yamaha continua a promover o Aerox Alpha, que reflete o entusiasmo e o estilo de vida de direção da geração Z e millennials que participam ativamente da mobilidade. Portanto, os eventos da Sociedade de Wamos Aerox foram realizados em várias cidades.

O evento ocorrerá em 11 cidades importantes na Indonésia, incluindo Yakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, NTB, Medan, Palembang, Lampung, Makassar e Pontianak, durante o período de janeiro a fevereiro de 2025.

Bandung foi escolhido como a primeira cidade a comemorar esse evento em grande escala, porque é considerado uma forte cultura de caminhadas de rua e ciclistas de Aerox. O evento foi realizado no sábado (25/1) em Ciampas Walk Terrace.

“Por meio dessa atividade, a Yamaha quer mostrar o estilo de vida e o entusiasmo para dirigir dos jovens consumidores da Aerox através de várias atividades impregnadas com a cultura de viagens de rua”, disse o gerente de relações públicas de Rifki Maulana, gerente de relações públicas, gerente de relações públicas, gerente de relações públicas, YRA e comunidade , PT Yamaha Indonesia MFG MOTOR. 26 de janeiro de 2025.

 Nós somos o evento da Sociedade Aerox em Bandung

O evento começou desde a atividade da cidade até o local do evento, que contou com a presença de mais de 300 ciclistas de Java Ocidental que levaram pontos de partida de dois lugares, a principal loja da Yamaha Bandung e também o monumento à luta de West Java.

Depois, há competições de arte de rua que incluem Beat Box, murais ou grafites, concursos de modificação, esportes eletrônicos, fotografia e até testes de dinamômetro. Ainda mais animado, ao mesmo tempo, a Yamaha na área de Java Ocidental também fez um lançamento local do produto Aerox Alpha.

As festividades da We Are Ae Aerox’s Society continuarão na cidade de Yakarta no sábado, 8 de fevereiro. Enquanto isso, o preço do Aerox Alpha em Bandung é um pouco diferente do preço do OTR em Yakarta.

O próximo é a lista de preços de Bandung Aerox Alpha OTR

AERX ALFA 30.685.000

Arax Alfa Ciberiudad Rp35.020.000

Aerx Alfa Turbo $ 40.635.000

Aerx Alfa Turbo dura US $ 42.815.000