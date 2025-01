Bangladesh abre processos de corrupção contra a família de Sheikh Hasina

A comissão anticorrupção do Bangladesh abriu processos contra a líder destituída Sheikh Hasina e a sua família. Arquivo | Crédito da foto: PTI

A comissão anticorrupção de Bangladesh abriu processos contra a líder destituída Sheikh Hasina e sua família, incluindo um ministro do governo britânico e um alto funcionário das Nações Unidas, disse seu chefe na segunda-feira (13 de janeiro de 2025).

Hasina, de 77 anos, fugiu de uma revolução em Agosto de 2024 para a vizinha Índia, onde desafiou os pedidos de extradição do Bangladesh para enfrentar acusações que incluíam homicídio em massa.

Os casos dizem respeito a uma alegada apropriação em grande escala de terrenos lucrativos num subúrbio da densamente povoada capital Dhaka.

“Sheikh Hasina, em colaboração com algumas autoridades, distribuiu lotes para ela e seus familiares”, disse o diretor-geral da Comissão Anticorrupção (ACC), Akhter Hossain, aos repórteres.

Hossain disse que os citados no caso também incluíam a sobrinha de Hasina, a ministra anticorrupção britânica Tulip Siddiq. Ela insistiu que não fez nada de errado.

A filha de Hasina, Saima Wazed, chefe da Organização Mundial da Saúde para o Sudeste Asiático, também está na lista. Não houve resposta imediata do Wazed.

“A equipa de investigação do ACC obteve os documentos necessários e encontrou provas suficientes para arquivar os casos”, disse Hossain.

“Eles incluirão detalhes relevantes, como aquisições de propriedades, enquanto novas investigações são realizadas”.

O filho de Hasina, Sajeeb Wazed Joy, também é nomeado, assim como a irmã de Hasina, Sheikh Rehana, mãe de Siddiq.

A Sra. Siddiq referiu-se este mês ao conselheiro de normas do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

A referência veio depois que jornais britânicos publicaram Programação de domingo e o Financial Times noticiou que ele morou em propriedades ligadas à administração Hasina.

A comissão anticorrupção do Bangladesh também lançou uma investigação em Dezembro sobre o alegado desvio de 5 mil milhões de dólares pela família de Hasina, relacionado com uma central nuclear financiada pela Rússia.

As alegações de suborno dizem respeito à central nuclear de Rooppur, no valor de 12,65 mil milhões de dólares, que foi financiada por Moscovo com um empréstimo de 90%.