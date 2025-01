Bangladesh convoca enviado indiano sobre tensões fronteiriças

O Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh convocou no domingo (12 de janeiro de 2025) o Alto Comissário indiano Pranay Verma por causa das tensões fronteiriças.

Num comunicado de imprensa oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Bangladesh em Dhaka, o Embaixador do Secretário dos Negócios Estrangeiros, Md. Jashim Uddin, disse que o Governo do Bangladesh tinha “profunda preocupação” com as recentes actividades da Força de Segurança da Fronteira (BSF) da Índia ao longo do Fronteira Bangladesh-Índia. , ao Alto Comissário da Índia, SE Pranay Verma, no seu gabinete no Ministério das Relações Exteriores.

O desenvolvimento ocorreu horas depois de Dhaka alegar que a Índia estava tentando construir cercas em cinco locais ao longo da fronteira indo-bengali, em violação de um acordo bilateral.

Ele disse: “Tais atividades, particularmente a tentativa não autorizada de construir cercas de arame farpado e ações operacionais relacionadas pela BSF, causaram tensões e distúrbios ao longo da fronteira”. Sublinhou que a construção de vedações de arame farpado sem a devida autorização prejudica o espírito de cooperação e de relações amistosas entre os dois países vizinhos. Ele espera que nas próximas conversações a nível da DG BGB-BSF o assunto possa ser discutido em profundidade.

Referindo-se ao recente assassinato de um cidadão do Bangladesh em Sunamganj pela BSF, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o governo do Bangladesh estava profundamente ressentido com estes actos de assassinato e apelou a uma acção urgente por parte das autoridades indianas para impedir a recorrência de tais incidentes e conduzir investigações. em todos esses incidentes fronteiriços. assassinatos e tomar medidas contra os responsáveis. Mencionou que é também motivo de grande preocupação que, apesar dos repetidos compromissos firmes por parte das autoridades indianas de prosseguir uma estratégia não letal e pôr fim às matanças, tais incidentes de matança tenham continuado.

Pediu também ao Governo da Índia que aconselhasse todas as autoridades interessadas na Índia a absterem-se de qualquer acção provocativa que pudesse aumentar as tensões ao longo da fronteira partilhada.

Uddin também disse: “Bangladesh acredita que estas questões devem ser resolvidas através de um diálogo construtivo, de acordo com os acordos bilaterais existentes e de uma forma que mantenha a paz e a tranquilidade ao longo da fronteira”.

O Sr. Verma foi visto entrando no ministério por volta das 15h. A sua reunião com o Ministro das Relações Exteriores, Jashim Uddin, durou cerca de 45 minutos.

Embora o governo interino não tenha emitido qualquer declaração oficial sobre as discussões, as autoridades confirmaram que o enviado foi convocado.

(com contribuição do PTI)