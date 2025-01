Bangladesh insta a China a reduzir a taxa de juros dos empréstimos, China expressa apoio à soberania de Bangladesh

Bangladesh instou a China a reduzir a taxa de juros dos empréstimos e pediu a Pequim que estendesse o período de reembolso do empréstimo de 20 para 30 anos. A discussão a este respeito teve lugar entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, e o Conselheiro dos Negócios Estrangeiros do governo interino do Bangladesh, Touhid Hossein, que visitou a China esta semana, onde ambos os lados expressaram o seu compromisso com a “cooperação contínua” no âmbito do Cinturão e. Iniciativa Rodoviária (BRI). ).

“Bangladesh solicitou à China que reduzisse a taxa de juros de 2-3% para 1%, renunciasse à taxa de compromisso e estendesse o período de reembolso do empréstimo de 20 para 30 anos, tanto para o empréstimo de crédito ao comprador preferencial (PBC) quanto para o empréstimo concessional do governo. (GCL). ”, disse o Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh (MoFA) em um comunicado.

Hossein está em visita oficial de quatro dias à China, a primeira desde que o governo interino assumiu o poder em agosto. Significativamente, a China expressou o seu apoio à “soberania e integridade territorial” do Bangladesh. A visita de Hossein é a primeira desde que a China anunciou planos para construir uma megabarragem em Yarlung Tsangpo, que deságua na Índia como Brahmaputra, conhecida como Jamuna e Meghna em Bangladesh.

Os dois lados assinaram um memorando de entendimento para partilhar informações hidrológicas de Tsangpo e Jamuna.

“Reconhecendo a posição estratégica do Bangladesh, ambos os lados enfatizaram a cooperação contínua no âmbito da Iniciativa Beltand Road (BRI). “Eles expressaram a sua vontade de trabalhar em estreita colaboração nos projetos propostos financiados pela China”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado.

Leia também | Dívida do Paquistão, Sri Lanka e Bangladesh com a China atinge níveis recordes: dados

Hossein também procurou uma cooperação mais estreita entre os dois lados para garantir o acesso a cuidados de saúde de qualidade para os cidadãos do Bangladesh.

Respondendo ao pedido de Dhaka, o ministro das Relações Exteriores, Wang, disse que a China decidiu “designar especialmente 3 a 4 hospitais reconhecidos em Kunming para o tratamento dos pais de Bangladesh”. O Sr. Wang acolheu favoravelmente a proposta de Bangaldesh de estabelecer “um hospital chinês especializado de nível terciário” em Dhaka. O Sr. Wang deu uma resposta positiva aos pedidos de Bangladesh de capacitação financeira, técnica e de capacitação em áreas como ferrovias, educação, agricultura, gestão de recursos hídricos, pecuária, pesca, desmantelamento de navios e energia sustentável e renovável.

Bangladesh e China também discutiram planos para comemorar o 50º aniversário do estabelecimento de relações bilaterais. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, lembrou à delegação visitante do Bangladesh que o povo do Bangladesh atribuiu “responsabilidades importantes ao Professor Yunus” e manifestou apoio ao programa de reformas do governo interino.

“A China continuará a apoiar projetos que contribuam para a subsistência do povo de Bangladesh”, disse o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. Ambas as partes analisaram vários projectos financiados pela China, como a estação de tratamento de esgotos Dasherkandi e a modernização e modernização do porto de Mongla, para estabelecer a conectividade digital.

Sr. Wang e Mor. Hossein também falou sobre a crise dos Rohingya. Desde a queda do governo de Sheikh Hasina, em Agosto, a China reorientou-se e estendeu a mão a muitos grupos políticos anteriormente considerados fora do âmbito da política do Bangladesh centrada na Liga Awami. No início do ano passado, Pequim recebeu delegações do Jamaat-e-Islami Bangladesh.