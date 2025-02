Bangladesh nacional em Perundurai

Até 15 cidadãos de Bangladesh, que ficaram em Perundurai sem documentos válidos, foram presos pela polícia no sábado.

Com base em um aviso, a polícia de Perendurai atacou casas em Panickamplayam, Vaikalmedu, Mettukadai e poucas outras áreas e questionou algumas pessoas que trabalham em unidades têxteis, alfaiataria e envolvidas nas atividades de construção. As consultas revelaram que eram de Bangladesh e não possuíam documentos válidos. Todos foram levados para a delegacia. Um caso foi registrado nos termos da seção 3 (2) (e) R/W 14 da lei dos estrangeiros de 1946 e foi preso. Eles foram produzidos no tribunal e levados para a prisão central de Puzhal em Chennai.