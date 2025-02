Bar, “Eu sempre deixo um número autônomo e sem ideologias”

“Nos últimos quatro anos, o número sempre esteve em primeiro plano. Ele fez isso com o poder de seus pensamentos, sua autonomia, sua capacidade de anexar qualquer outra avaliação para qualquer outra consideração. Sem bagagem ideológica e sem cair em antagonismo capaz de deixar apenas um beco sem saída. Indica constantemente o caminho do diálogo, o que -responsabilidade, a unidade da intenção em nome das razões do mundo do trabalho e do bem comum ”. Então número de secretário extrovertido, Luigi Sbarra durante sua intervenção no Conselho Geral, que escolherá o novo secretário -general Daniela Fumarola.

O número é “uma organização sólida e enraizada, uma união bem definida no momento e até amanhã está olhando para amanhã. O merecedor da clareza de nossa proposta e, ao mesmo tempo, um trabalho generalizado extraordinário, que hoje me obriga a agradecer a todas as federações, toda tripulação horizontal e vertical, todo o sistema dos registros. Trabalho em equipe excepcional. Renovar. Se crescemos de uma maneira tão poderosa, isso significa que trabalhadores e funcionários, aposentados e aposentados querem e apreciam o sindicato que faz o sindicato ”, enfatiza Sbarra.” Sem qualquer garantia com a política. Sem preconceitos ideológicos. Sem simpatia ou aperitivos em comparação com este ou governo. Sempre fomos e apenas sindicalistas ”, disse ele.

“Em torno do nome de Daniela Fumarola, que eu sugeri a todas as estruturas, houve uma convergência unânime completa. Primeiro, todo o Secretariado do Secretariado Confederal, temos certeza de que Daniel é o personagem ideal que lidera o jeito que vem “. Luigi Sbarra determina durante sua intervenção no Conselho Geral, que escolherá o novo líder Daniel Fumarola. “Daniela é uma impressionante sindicalista. Um corredor de maratona não natural com todas as qualidades necessárias para fornecer uma boa administração da organização. Identidade e pertencimento, resistência e paciência, generosidade e perseverança. Visão e determinação. Um gerente que cruzou todos os níveis de aprendizes que conhece o significado da palavra da vítima que conhece todos os threads da nossa comunidade e sabe o que precisa tomar medidas específicas para exceder a linha de destino para atingir as metas definidas porque sei que será. Um verdadeiro líder que é capaz de ouvir, envolver e tomar decisões que ele considerará correto. E tenho certeza e orgulho da herança da riqueza representada por esta bela comunidade que é o número ”.

Agência ANSA Agência ANSA Daniela Fumarola, que é a nova secretária do Número – Notícias – Ansa.it “Sociólogo do sindicalista”, substitui o local de Sbarry (ANSA)

Reprodução reservada © Copyright ANSA