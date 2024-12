Baramulti Suksessarana (BSSR) distribui dividendos intermediários de IDR 2,61 bilhões, observe o cronograma!

Jacarta, VIVA – PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) anunciou o cronograma provisório de distribuição de dividendos para o ano fiscal de 2024. Os emissores de ações do setor de energia estão fornecendo novos fundos no valor de IDR 2,61 bilhões para distribuir aos investidores.

Esta é a segunda vez que a empresa realiza participação nos lucros. Em 26 de dezembro de 2024, os Diretores e Conselheiros deram luz verde para distribuição de dividendos aos acionistas.

“O conselho de administração e o conselho de comissários da empresa aprovaram a distribuição do segundo dividendo provisório de 25 milhões de dólares ou 2,61 bilhões de rúpias com base na taxa de câmbio média determinada pelo Banco Indonésia em 24 de dezembro de 2024”, disse a administração da empresa. como escrita. da Divulgação de Informações na segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

De acordo com o rastreamento da VIVA até este momento, as ações da BSSR brilhavam no nível 4.470. As ações da BSSR dispararam 4,44 por cento ou 190 pontos durante o pregão.



Citado pelos dados do Google Finance, a capitalização de mercado (capitalização de mercado) das ações da BSSR atingiu IDR 11,70 trilhões por ano. No final de setembro de 2024, a empresa conseguiu registrar lucro líquido de IDR 30,89 milhões ou um aumento de 60,70% ano a ano (ano a ano).

O EBITDA da empresa apresentou um progresso significativo, nomeadamente 74,66 por cento, para IDR 54,14 milhões. O retorno anual (rendimento de dividendos) das ações da BSSR é de 12,61%.

Abaixo, o segundo cronograma de pagamento de dividendos intermediários para o exercício social de 2024 é o seguinte:

Data de Dividendos Acumulados para Mercado Regular e Mercado Negociado: Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

Mercado Regular e Mercado Negociado Data Ex-Dividendo: Quarta-feira, 10 de janeiro de 2025

Data acumulada de dividendos do mercado à vista: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

Mercado à vista sem dividendos Data: terça-feira, 14 de janeiro de 2025

Data de inscrição: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

Data de pagamento de dividendos intermediários: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025