Barrasso prevê ‘condições vinculadas a dinheiro’ para ajuda aos bombeiros na Califórnia

O líder da maioria no Senado, John Barrasso (R-Wyo.), Previu no domingo “que haverá restrições ao dinheiro que for finalmente aprovado” para alívio de incêndios na área de Los Angeles.

“Você espera, entretanto, que o Congresso e os republicanos continuem a ajudar esses americanos necessitados, mesmo que eles não gostem da política local do partido?” Margaret Brennan, da CBS News, perguntou em “Face the Nation”.

“Espero que haja condições para que o dinheiro seja finalmente aprovado, e tem a ver com estar pronto da próxima vez, porque desta vez foi um grande fracasso”, respondeu o republicano do Wyoming.

Durante sua aparição no “Face the Nation”, Barrasso disse: “Além da tragédia local, você também está vendo uma grave má gestão na Califórnia por parte de autoridades eleitas”.

“É de partir o coração ouvir o chefe dos bombeiros dizer que eles desviaram todo esse dinheiro do corpo de bombeiros para usá-lo em programas sociais quando eles já estavam no limite”, disse Barrasso.

Os recentes incêndios florestais na área de Los Angeles devastaram a região, destruindo propriedades em massa e matando 16 pessoas até sábado. O Palisades Fire foi responsável por cinco das mortes e o Eaton Fire foi responsável pelas outras 11, de acordo com uma atualização do Los Angeles County Coroner’s Office.

O presidente eleito Trump foi atrás do governador do Golden State, Gavin Newsom (D), em meio aos incêndios, com o presidente eleito dizendo na semana passada que o democrata da Califórnia “deveria renunciar” por causa do desastre.

“Uma das melhores e mais belas partes dos Estados Unidos da América está em chamas”, disse Trump no Truth Social na quarta-feira. “Eles são cinzas e Gavin Newscum deveria renunciar. “Isso é tudo culpa sua!!!”

No mesmo dia, Newsom atacou Trump numa entrevista à CNN por causa dos comentários que o presidente eleito tinha feito enquanto o fogo ardia.

“As pessoas estão literalmente fugindo”, disse ele. “As pessoas perderam a vida. “As crianças perderam as escolas, as famílias foram completamente divididas, as igrejas foram queimadas.”

“Esse cara queria politizar isso”, acrescentou, apontando para Trump. “Tenho muitos pensamentos e sei o que quero dizer. Eu não farei isso”.

