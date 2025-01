Barrasso prevê que Trump emitirá uma “tempestade de ordens executivas” assim que tomar posse

O líder da maioria no Senado, John Barrasso (R-Wyo.), Disse acreditar que o presidente eleito Trump emitirá uma “tempestade de ordens executivas” assim que assumir o cargo.

Barrasso juntou-se ao “Face the Nation” da CBS News no domingo, onde foi questionado sobre a confirmação do Senado das escolhas de gabinete de Trump e o que está reservado para o início do segundo mandato de Trump.

“A questão começa esta semana com todas essas audiências do Gabinete”, disse ele.

“E então, quando o presidente Trump tomar posse na próxima segunda-feira, haverá choque e espanto com as ordens executivas, uma tempestade de ordens executivas, na economia, bem como na fronteira”, continuou Barrasso.

Trump disse que há várias coisas em sua lista de tarefas quando assumir o cargo, muitas delas controversas.

O presidente eleito planeia realizar um esforço de deportação em massa, embora os defensores da imigração questionem a logística de como ele poderia implementar a ideia de forma realista.

Ele também disse que planeja perdoar, em 6 de janeiro de 2021, os réus que invadiram o Capitólio há pouco mais de quatro anos.

Barrasso disse que faz parte de seu trabalho ajudar Trump a executar seus planos, confirmando os indicados que escolheu para completar sua segunda administração.

“Eu me encontrei com quase todos eles”, disse ele. “Eu apoio cada um desses indicados. Como chicote, meu trabalho é garantir que eles cruzem a linha de chegada e comecem a trabalhar.”

Barrasso disse que trabalhará “24 horas por dia” se os democratas tentarem complicar o processo de indicação.

Fonte