Barrasso: ‘Problema de papelada’ atrasa audiência de Gabbard

O líder da maioria no Senado, John Barrasso (R-Wyo.), Disse no domingo que uma “questão de papelada” com o Escritório de Ética Governamental está atrasando a audiência para a escolha do presidente eleito Trump para liderar a comunidade de inteligência dos EUA, o ex-deputado Tulsi Gabbard (Havaí) .

Numa entrevista ao programa “Face the Nation” da CBS News, Margaret Brennan observou que Gabbard parece ser o único membro da equipa de segurança nacional de Trump sem uma audiência agendada.

“São as verificações de antecedentes do FBI que estão atrasando as coisas ou é a divulgação ética que é um problema?” ela perguntou.

“Você está certo”, disse Barrasso. “É uma questão de papelada no momento com o Escritório de Ética Governamental.”

“Esperávamos ter a audiência no final desta semana. “Parece que será na próxima semana”, acrescentou. “Mas ela continua recebendo promoções no exército. Ela é tenente-coronel. Agora você tem autorizações de segurança de alto nível. “Ela é a pessoa certa para manter a América segura e protegida.”

The Hill entrou em contato com o Escritório de Ética Governamental para comentar.

Barrasso também observou que apoia a confirmação de Gabbard ao gabinete crítico e disse que “não está nem um pouco preocupado” com a confirmação de Gabbard.

“Eu apoio Tulsi Gabbard”, disse Barrasso. “Ela é incrível porque foi membro do Congresso e uma veterana de combate, uma veterana de combate condecorada por seu trabalho sob ataque no Iraque.”

Gabbard representou o Havaí na Câmara como democrata de 2013 a 2021, antes de deixar seu partido e recentemente registrar-se como republicano.

A sua presumível nomeação suscitou preocupações entre alguns legisladores que apontaram para a sua falta de experiência no campo da inteligência e, talvez mais significativamente, para as suas relações com adversários americanos.

Ele se encontrou em 2017 com o recentemente deposto líder sírio Bashar Assad. A reunião ocorreu após acusações de que Assad usou armas químicas contra o seu próprio povo. Ela também tem sido uma proeminente defensora do vazador de segurança nacional Edward Snowden e fez eco à retórica do presidente russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia.

Os democratas do Senado insistem em adiar a audiência de confirmação de Gabbard como diretor de inteligência nacional, dizendo que ainda não têm a lista completa de verificações de antecedentes, divulgações éticas e documentação de um candidato cujas qualificações gerais levantaram as suas preocupações. A rejeição parece ter atrasado com sucesso uma audiência que normalmente aconteceria antes de Trump tomar posse, em 20 de janeiro.

“Vamos insistir nesses documentos antes de avançarmos”, disse o senador Ron Wyden (D-Ore.). “Quero dizer, isso é uma coisa inegociável. “Aconselhamento e consentimento” não podem ser dados sem ele.”

“Particularmente no contexto da segurança nacional, é fundamental ter estes documentos. “Pode não ser chamativo ou viral, mas acontece que é isso que eu sinto.”

Fonte