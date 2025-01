Barry Keoghan e Christopher Abbott colidem no trailer de Bring Them Down

O trailer de derrubá-los foi lançado.

Bring Them Down é um novo filme de drama e suspense estrelado por Barry Keoghan e Christopher Abbott. Bring Them Down, a estreia na direção de Christopher Andrews, será lançado em fevereiro de 2025, cortesia da MUBI.

Confira Derrubá-los reboque abaixo (veja mais trailers e clipes):

O que é Take Them Down?

A sinopse de Bring Them Down, via IndieWireDiz: “Michael (Abbott), o último filho de uma família pastoral, mora com seu pai doente, Ray (Colm Meaney). Dominado pela culpa pela morte de sua mãe, Michael isolou-se do mundo. Quando o conflito aumenta entre o fazendeiro rival Gary (Paul Ready) e seu filho Jack (Keoghan), Michael é arrastado para uma devastadora cadeia de eventos que o força a enfrentar os horrores de seu passado e deixa ambas as famílias permanentemente alteradas.

Paul Mescal e Tom Burke foram inicialmente escalados para os dois papéis principais em Bring Them Down; no entanto, eles foram substituídos por Keoghan e Abbott em 2023. O filme teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto em setembro de 2024. Andrews recebeu uma indicação de Melhor Diretor de Estreia por seu trabalho em Bring Them Down no British Independent Film Awards em Novembro. 2024.

Julianne Forde, Jacob Swan Hyam, Ivana MacKinnon, Jean-Yves Roubin, Ruth Treacy e Cassandre Warnaut são os produtores do filme.

Keoghan é conhecido por estrelar filmes como The Killing of a Sacred Deer de 2017, Eternals de 2021, The Banshees of Inisherin de 2022 e Saltburn de 2023, enquanto em breve será visto em Trey Edward Shults, Rush Up Tomorrow, que estreia em maio de 2025. Abbott , entretanto, foi em 2020. Possuidor, Santuário de 2022, Kraven, o Caçador 2024 e mais. Ele também estrela Wolf Man, de Blumhouse, que estreia nacionalmente no próximo fim de semana.

Bring Them Down estreia nos cinemas dos Estados Unidos em 7 de fevereiro de 2025 pela MUBI.