Basavakalyan MLA exige investigação do CBI sobre a morte do empreiteiro Bidar

O presidente do distrito de Bidar do BJP, Somanath Patil, juntamente com Basavakalyan MLA Sharanu Salagar, discursaram em uma entrevista coletiva em Bidar no domingo. , Crédito da foto: GOPICHAND T.

Denominando o Departamento de Investigação Criminal (CID) como um fantoche do partido no poder no estado, BJP Basavakalyan MLA Sharanu Salagar exigiu que o governo estadual entregasse o caso de suicídio do empreiteiro Sachin Panchal, baseado em Bidar, ao Escritório Central de Investigação (CBI ). .

“O governo do estado entregou o caso de suicídio de Sachin Panchal ao Departamento de Investigação Criminal. Vi como o CID funciona a mando do partido governante do Estado. Qualquer um pode se gabar do resultado da investigação do CID. Atualmente, CID significa Departamento de Pesquisa do Congresso. Não podemos esperar uma investigação imparcial do CID, controlado pelo governo do estado. Queremos uma investigação do CBI sobre o caso”, disse ele em entrevista coletiva em Bidar, no domingo.

Fazendo sérias exceções à polícia de Bidar, que foi negligente ao receber uma queixa de desaparecimento dos familiares de Sachin Panchal e ao iniciar ações para localizar a pessoa desaparecida, o Sr. Salagar disse que uma ação rápida da polícia poderia ter salvado uma vida preciosa.

“O governo estadual deveria suspender os inspetores de polícia de Gandhi Gunj em Bidar e Dhannur em Bhalki por abandono do dever. “Se tivessem recebido a denúncia dos familiares de Sachin Panchal e agido, poderiam ter evitado o suicídio”, afirmou.

Referindo-se àqueles que Sachin Panchal responsabilizou pela sua morte na sua nota de sete páginas, Salagar disse que apenas uma investigação do CBI ajudará a descobrir a verdade.

“Estou em Kalaburagi há mais de 30 anos. Conheço as pessoas que Sachin Panchal menciona na sua nota como responsáveis ​​pela sua morte. Posso presumir que Sachin Panchal suicidou-se por pressão dos mencionados na nota. Uma investigação do CBI pode ajudar a descobrir a verdade”, disse ele.

O presidente do BJP do distrito de Bidar, Somanath Patil, disse que os trabalhadores de seu partido realizarão uma manifestação de protesto do Instituto Bidar de Ciências Médicas até o gabinete do vice-comissário em Bidar na terça-feira, condenando o governo estadual por seus erros no tratamento do caso de suicídio de Sachin Panchal e em Além disso, as mortes maternas são relatadas em todo o estado.