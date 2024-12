Bashar Assad Abandona Cargo em Meio à Queda do Governo Enquanto Rebeldes Avançam em Direção a Damasco

Em uma reviravolta dramática, o regime do presidente Bashar al-Assad parece ter colapsado enquanto forças rebeldes avançavam sobre Damasco, sinalizando uma mudança histórica no tumultuado cenário político da Síria.

Resumo Curto:

Forças rebeldes reivindicaram o controle de Damasco após depor Assad.

O Primeiro-Ministro Mohammad Ghazi al-Jalali anunciou prontidão para cooperar com líderes da oposição.

Celebrações em massa eclodiram em cidades sírias enquanto cidadãos celebravam o aparente fim do regime de al-Assad.

Quando a alvorada rompeu no domingo, 8 de dezembro de 2024, combatentes da oposição invadiram as ruas de Damasco, anunciando a possível queda do presidente Bashar al-Assad, cujo regime se estendeu por mais de 53 anos. Os rápidos avanços das tropas rebeldes foram recebidos com pouca resistência, marcando um momento significativo no conflito sírio em curso, que persiste desde 2011.

Relatórios que emergem da capital síria indicam que o presidente al-Assad fugiu da cidade, embora os detalhes exatos e a localização de sua partida permaneçam não verificados. O Primeiro-Ministro sírio, Mohammad Ghazi al-Jalali, confirmou que falou com al-Assad na noite anterior e declarou: “Estamos comprometidos em manter a ordem e apoiar qualquer liderança que os sírios escolherem após essas mudanças extraordinárias.”

A coalizão rebelde, liderada pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS), anunciou via redes sociais que Damasco agora estava “livre do tirano”, referindo-se ao presidente em apuros. Relatos de testemunhas oculares na cidade descrevem cenas de jubilo enquanto os residentes celebravam a notícia da aparente fuga de al-Assad, cantando slogans de liberdade e saindo às ruas em protesto contra o regime que há muito os oprimia. Vídeos circulando online capturaram soldados do exército sírio abandonando seus postos e civis aplaudindo enquanto tropas rebeldes entravam na capital.

Cronologia dos Eventos

O rápido desmantelamento do regime de Assad foi descrito como notável, com seu ponto de virada significativo começando no final do mês passado. Em 27 de novembro, forças da oposição iniciaram uma ofensiva abrangente conhecida como “Operação de Detenção da Agressão”, visando pontos fortes do governo.

27 de novembro: Combatentes da oposição lançam a ofensiva contra as forças pró-Assad.

30 de novembro: Aleppo cai nas mãos dos insurgentes, desencadeando uma série de ganhos rápidos.

7 de dezembro: Homs, uma cidade crucial na guerra, passa para as mãos rebeldes com pouca resistência.

8 de dezembro: Forças rebeldes invadem Damasco com indicações de que Assad fugiu.

Esta operação, liderada pelo HTS e apoiada por facções aliadas financiadas pela Turquia, obteve um sucesso surpreendente contra um regime que manteve o controle através do apoio do Irã e da Rússia. De Aleppo a Homs, as forças rebeldes capturaram várias cidades em pouco mais de uma semana. Seu avanço levou à retirada das tropas do governo sírio, com muitos abandonando seus uniformes e armas à medida que os insurgentes se aproximavam.

A rápida queda de Damasco foi gradual, mas inegavelmente rápida, permitindo que a oposição superasse várias cidades significativas antes de romper a capital. Analistas militares comentam sobre o profundo impacto das dinâmicas internacionais, observando que, à medida que as forças russas lutavam com o conflito na Ucrânia, seu apoio a Assad começou a diminuir.

“As forças de Assad estão esvaziadas,” disse o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, comentando sobre a incapacidade do regime de montar uma defesa sólida. “Seus apoiadores na região foram distraídos,” acrescentou, referindo-se claramente às pressões enfrentadas tanto pelo Irã quanto pelo Hezbollah em recentes conflitos militares.

Com seus significativos ganhos territoriais, a oposição agora enfrenta a complexa tarefa de estabelecer uma estrutura de governança transitória em uma Síria libertada. O Primeiro-Ministro al-Jalali expressou suas intenções em uma declaração em vídeo, manifestando prontidão para colaborar com grupos da oposição: “A situação nos apresenta uma oportunidade de trabalhar juntos. Estamos dispostos a garantir uma transição pacífica.”

O Destino de Al-Assad

No que diz respeito ao paradeiro de Bashar al-Assad, relatos conflitantes permanecem abundantes. Oficiais militares seniores sugeriram que ele embarcou em um avião do Aeroporto de Damasco, escapando pouco antes de a cidade cair nas mãos rebeldes. Enquanto isso, a comunidade de inteligência dos EUA relatou que a família de al-Assad deixou o país não muito antes que esses eventos se desenrolassem, indicando possível premeditação em relação à sua saída à medida que a situação se deteriorava.

“Antecipamos essas rápidas mudanças de poder, e estávamos nos preparando para um possível colapso das linhas de frente de Assad,” disse um alto funcionário dos EUA.

As circunstâncias que cercam sua fuga da Síria acenderam especulações sobre seus possíveis destinos e como o Iraque ou o Líbano poderiam desempenhar um papel em seu futuro. À medida que os atores regionais examinam o vácuo de poder criado na ausência de Assad, o cenário político permanece frágil.

Agitação Civil e Celebração

Por toda a Síria, imagens e vídeos mostraram cidadãos jubilosos subindo em tanques militares, brandindo bandeiras e celebrando em praças públicas. Testemunhas relataram grupos cantando slogans anti-Assad e muitos se alegrando com o fim de um regime sinônimo de brutalidade.

Em Damasco, milhares preencheram a praça principal em uma manifestação espontânea de alegria.

Em Homs, rebeldes e civis proclamaram juntos: “Homs é livre!” e “Viva a Síria!” enquanto celebravam seu controle recém-descoberto.

Observadores notaram estátuas derrubadas de Hafez al-Assad, pai de Bashar, simbolizando uma repudio ao legado que há muito dominou a política síria.

No entanto, as celebrações não vieram sem cautela. Analistas militares expressam preocupações sobre como várias facções políticas se unirão para governar um país que suportou uma devastadora guerra civil por mais de uma década. À medida que os líderes da oposição afirmam seu controle, eles devem elaborar um plano abrangente que satisfaça a diversa composição étnica e sectária da Síria, que tem sido tensionada sob décadas de ditadura.

“Este momento de libertação pode também ser um momento de reflexão – como podemos garantir democracia e justiça para todos os sírios no futuro?” disse Mazloum Abdi, líder das Forças Democráticas Sírias.

Implicações para Regiões Vizinhas

As ramificações geopolíticas após a queda de al-Assad não podem ser subestimadas. Com Irã e Rússia ambos reavaliando seus papéis na Síria, países vizinhos como Turquia, Líbano e Jordânia apertaram suas fronteiras em meio a temores de que a instabilidade se espalhe. À medida que grupos rebeldes garantem o controle, as dinâmicas regionais no Oriente Médio podem mudar drasticamente.

Os ministérios das Relações Exteriores em Teerã e Moscovo começaram a recalibrar suas abordagens para a Síria, com relatos sugerindo que oficiais iranianos estão se preparando para retirar comandantes militares. Além disso, o exército de Israel tomou medidas de precaução, aumentando sua postura defensiva ao longo das Colinas de Golã em meio a preocupações sobre um possível transbordamento violento na zona ocupada por Israel por grupos armados.

O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou: “Instamos todas as partes a suspender as hostilidades e engajar em um diálogo construtivo,” destacando um esforço para conter mais violência em uma atmosfera política sensível.

O Caminho a Seguir

A pergunta agora se volta para o que está por vir para a Síria. Analistas sublinham a importância de negociações entre as diversas facções para evitar mais derramamento de sangue. Al-Jalali tem sido vocal, afirmando que todos os sírios devem ter voz na formação do futuro governo, representando uma possível mudança em direção a uma estrutura mais democrática.

O ex-presidente Donald Trump comentou em sua plataforma de mídia social, afirmando que os Estados Unidos deveriam monitorar a situação, mas manter distância, enfatizando que “este não é nosso combate.” Ao se retirar das complexidades da Síria, os EUA podem permitir que as facções locais evoluam a governança com base em sacrifícios e aspirações compartilhados.

O tempo dirá quão efetivamente a Síria pode transitar de um regime definido pela opressão para um que promova inclusividade e justiça. Todos os olhos permanecem voltados para os desenvolvimentos em toda esta região volátil, uma vez que as ações dos principais atores, tanto dentro quanto fora da Síria, sem dúvida moldarão o que vem a seguir.

À medida que testemunhamos a transformação histórica em andamento, a importância da resiliência do povo e a busca pela liberdade se tornam evidentes em meio ao caos. O mundo observa com expectativa enquanto a revolução síria entra em seu próximo capítulo, esperançoso por um futuro onde a estabilidade e a paz reinem.