Batalha de prestígio entre BJP, SP vive o sonho sonolento Milkipur

Líder do Partido Samajwadi Yadav com o candidato do Partido Ajit Prasad durante uma estrada para as eleições parciais da Assembléia de Milkipur em Milkipur

Ravi Pasi, um trabalhador de Mau Samajwadi (SP), concentra -se em pelo menos seis reuniões diárias de Nukkad (Corner) no distrito eleitoral de Milkipur, no distrito de Ayodhya, onde um bypoll está programado para 5 de fevereiro.

“Esta é uma batalha de prestígio. Eu participei de mais de 40 reuniões desse tipo, juntamente com campanhas de porta a porta, nos últimos sete dias. Se vencermos muito, o jogo da festa de Bharatiya Janata para 2027 acabou ”, disse ele antecipando o sucesso.

Pasi está entre as centenas de trabalhadores da SP que fazem campanha por este bypoll de alto risco, que se tornou necessário depois de sentar o SP MLA Awadhesh Prasad alcançou uma vitória surpresa de Faizabad nas eleições de 2024 Lok Sabha.

O distrito eleitoral de Faizabad inclui o distrito de Ayodhya, lar do recém -construído Templo de Ram. O filho do Sr. Prasad, Ajeet Prasad, agora é o candidato da SP para o assento, enquanto o BJP deu uma passagem para Chandrabhan Paswan, um trabalhador do partido. Ambos são da casta Pasi.

Milkipur, um círculo eleitoral reservado a candidatos a castas programadas, tem sido um panorama eleitoral difícil para o BJP, onde venceu apenas uma vez nos últimos 33 anos.

Durante a campanha, o círculo eleitoral viu um influxo de um grande número de líderes e trabalhadores de ambas as formações políticas importantes no estado, o SP e o BJP. O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, visitou o assento cinco vezes durante o mês passado.

A campanha viu narrativas competitivas: o lançamento de Pichhda, Dalits e Alpsankhyak (PDA) do SP (que representa classes de atraso, dalits e minorias) contra o choro de Hindutva do BJP. “O BJP está vibrando como um cartucho queimado. Você é toda minha família, leve em consideração o BJP, está fazendo todo o possível para roubar seus direitos ”, disse o vice de Faizabad em uma reunião na vila de Baswar Buzurg.

Os líderes e trabalhadores do SP estão destacando a suposta discriminação contra classes, dalits e minorias da administração, com vários gráficos. “O PDA está unido atrás de nós (o SP). As atrocidades, o crime e a negligência que ocorrem com esta seção marginalizada são o problema central de Milkipur. Os eleitores estão cantando que o resultado de Ayodhya Lok Sabha era apenas uma olhada, a imagem real é Milkipur ”, disse Praveen Kumar Saroj, trabalhador de Jaunpur SP, que está estacionado no eleitorado há mais de duas semanas.

A estratégia de SP é o escopo da porta -to -dooor junto com Nukkad Sabhas. O partido também está chorando com uma falta, alegando que a administração do estado está ajudando o partido no poder.

Para os moradores de Milkipur, uma cidade empoeirada localizada a 30 km de Ayodhya, essa atividade frenética é nova. “Não vimos esse movimento de comboios nas eleições anteriores. Os ministros, MLA e MLC estão sentados em lojas de chá que buscam apoio, mas os eleitores ficam completamente silenciosos. Eles estão assegurando a ambos os grupos, mas sabendo que todos fazem promessas sozinhas ”, disse Sailendra, residente da vila de Baswar Buzurg.

Os eleitores de Milkipur estão ocupados lutando com seus próprios problemas locais e enfrentando a angústia rural.

“Não tenho tempo para pensar nas eleições, meu filho está trabalhando em uma fábrica em Ghaziabad e sofrendo tifóide”, Pushkar Singh, outro fazendeiro na vila de Baswar Buzurg.

A campanha do BJP em Milkipur se concentra na comunidade SC numericamente dominante, projetando o SP como uma partida “anti-dalit”. Em seus discursos e portas -líderes do partido afirmaram que o SP sempre insultou o ícone Dalit, Dr. Br Ambedkar, e apoiou os elementos criminosos que cometem atrocidades contra dalits. Em pelo menos três ocasiões na campanha de Milkipur, Adityanath se referiu a Moeed Khan, um trabalhador da SP que foi reservado para estuprar uma garota dalit.

“Obteremos um grande apoio da SCS, OBC e de todas as outras seções da sociedade. As pessoas não estão felizes com o SP porque não houve desenvolvimento sob líderes da oposição “, disse Kunal Pandey, um trabalhador do BJP.