Batidas entrando e saindo: o manobrista que sintoniza os cones de estacionamento para tocar suas batidas favoritas

Mohan Ramachandran, manobrista da Academia de Música, adora ouvir música e tira uma folga para tocar batidas com cones de trânsito. | Crédito da foto: S SHIVARAJ

Assista: Conheça Mohan Ramachandran, motorista diurno e músico de coração

Mohan Ramachandran, de 56 anos, habilmente assume o volante de um Audi azul escuro, desviando o veículo antes de estacioná-lo cuidadosamente em uma vaga disponível na Academia de Música. Ele faz uma pequena pausa enquanto alguns de seus amigos se revezam para estacionar os veículos. Ele então caminha até o cone laranja de segurança de trânsito mais próximo e começa a bater nele. Os dedos que acabavam de controlar o volante tocavam deliciosas batidas rítmicas, imaginando que o cone era o seu mridangam. O Sr. Ramachandran não pode receber educação em tálamos, nadais ou layams mas adora música e não perde a oportunidade de tocar.

O talento musical de Ramachandran, que trabalha como frentista, veio à tona quando o músico Príncipe Rama Varma postou um vídeo dele tocando batidas com o cone de segurança no trânsito no YouTube.

“Eu adoro música, seja música carnática ou músicas de filmes. Você pode não saber o nome da música ou o tálamo. Mas gosto de ouvir música. Faço questão de ouvir pelo menos uma música antes do show terminar. Ouvindo vários shows ao longo dos anos, apenas toco algumas batidas, com o que tenho em mãos, seja um cone de estacionamento, uma placa ou o capô de um carro”, diz.

Nascido e criado em Chennai, seu interesse foi despertado quando viu o Margazhi Veedhi Bhajans perto de sua residência. Ele trabalha como motorista há muitas décadas e, para sua grande alegria, teve a oportunidade de dirigir muitas lendas da música, de SPBalasubramaniam a ARRahman.

Você tem favoritos? De Sudha Ragunathan a Lalgudi GJR Krishnan, desfrute de concertos de vários músicos. Mas ele diz que mantém TM Krishna perto do coração. “Acho que ele trouxe a música Carnatic para o homem comum como eu com sua escolha de canções Tamil”, diz ele.

O seu trabalho é bastante exigente, alguns dias dão-lhe imensa satisfação e também alguma tensão e ansiedade. “Mas quando me sinto feliz ou deprimido, imediatamente recorro à música. “É terapêutico”, acrescenta.

Quando os conhecedores de música gostam Thani Avarthanam Dentro do auditório, o Sr. Ramachandran e seus amigos fazem suas próprias improvisações ao ar livre.