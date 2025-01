Batman faz sua estreia no DCU no episódio 6 de Creature Commandos

Comandos de criatura Isso não apenas dá início oficial ao DCU de James Gunn, mas também ilumina os fãs com a estreia do Batman. O ator que interpretará esta nova versão do Caped Crusader ainda não foi escolhido. Mas as pessoas agora podem ter certeza de que não será o vigilante mascarado de Robert Pattinson.

Creature Commandos Episódio 6 revela o primeiro olhar sobre o Batman do DCU

Mesmo que James Gunn tenha confirmado repetidamente que o DCU terá um Batman diferente, os fãs de Robert Pattinson permaneceram esperançosos de que sua versão pudesse ser incorporada ao DCU mais tarde. No entanto, o episódio 6 de estreia do Batman, Creature Commandos, aparentemente confirmou que este não será o caso.

Aqui está a primeira olhada no Batman no Universo DC:

No episódio 6 de Creature Commandos, Batman aparece em uma sequência de flashback, o que implica que foi ele quem colocou o Dr. Phosphorus na prisão. Embora sua participação especial não tenha durado muito, foi o suficiente para confirmar que Robert Pattinson não se juntará ao Universo DC.

Esta nova versão do Cavaleiro das Trevas tem um físico volumoso em comparação com a variante mais magra de Pattinson. Se Gunn, Peter Safran e Matt Reeves tivessem planos de trazer Pattinson para o DCU, então a participação especial do Batman do Creature Commandos teria mostrado que sua versão mais esbelta permaneceria consistente. Mas como isso não aconteceu, os fãs da DC podem ter certeza de que o universo de Matt Reeves continuará a existir como uma história de Elseworlds.

Enquanto isso, o DCU terá um Batman com uma constituição mais musculosa, semelhante à versão de Ben Affleck. A participação acima fecha a porta para a variante de Pattinson, mas abre uma para pessoas como Alan Ritchson, que tem já demonstrou interesse desempenhando esse papel no passado.

Creature Commandos apresenta Frank Grillo como Rick Flag Sr. (voz) na liderança. Também conta com as vozes de Steve Agee como Economos, Anya Chalotra como Circe e Zoe Chao como Nina Mazursky. Outros que se juntaram ao elenco de vozes incluem Viola Davis como Amanda Waller, Maria Bakalova como Princesa Ilana, Indira Varma como A Noiva, Sean Gunn como GI Robot e Weasel, David Harbor como Frankenstein e Alan Tudyk como Dr.

Após seis episódios, Creature Commandos irá ao ar seu final em 9 de janeiro de 2025.

Originalmente relatado por Vansh Mehra em super-herói.