Batman Ninja vs. Os feitos da Yakuza League Digital, 4K UHD e Blu-Ray anunciados

Batman Ninja vs. Liga YakuzaTambém conhecido como Batman Ninja 2, ele recebeu uma data de lançamento digital, 4K UHD e Blu-ray.

Batman Ninja vs. A Yakuza League é a nova sequência do Batman Ninja 2018, que é um filme de anime da Warner Bros. Japan. O novo filme é dirigido por Jumpei Mizusaki e Shinji Takagi, enquanto o roteiro vem de Kazuki Nakashima.

O Batman Ninja 2 estará disponível exclusivamente em plataformas digitais, como Amazon Prime Video, Appletv, Google Play, Vudu e muito mais, em 18 de março de 2025. Em seguida, será lançado em 4K UHD e Blu-ray em 15 de abril de 2025. O filme estará disponível nas versões japonesas e inglesas.

Além disso, uma coleção digital de 2 filmes com Batman Ninja e Batman Ninja vs. A Liga Yakuza estará disponível em 18 de março de 2025.

Crédito da foto: Warner Bros. Discovery

TODOS O BATMAN NINJA vs. LANÇAS. A Liga Yakuza vem com as seguintes características especiais:

Trazendo justiça ao Japão

Ação de anime: coreografando as lutas

“A família Batman retornou à atual cidade de Gotham hoje depois de viajar de volta ao período dos Estados Unidos e salvar a história de ser alterada no filme anterior, Batman Ninja”, diz a sinopse do filme. No dia seguinte, são testemunhas de um evento surpreendente: a ilha japonesa desapareceu e uma ilha gigante chamada ‘Hinomoto’ aparece no céu sobre a cidade de Gotham. Logo, inúmeras Yakuza desce do céu e ataca o povo da cidade de Gotham. E a Liga da Justiça desapareceu. Detectando uma estranha reação energética no céu, Batman aborda Hinomoto para encontrar sua causa subjacente. Lá, o cavalheiro sombrio encontra um mundo onde a guerra de Yakuza entre si, e a brutalidade reina sem honra ou humanidade. No topo do mundo está a Liga Yakuza, um grupo de indivíduos com superpotência, que suspeitava da Liga da Justiça suspeita. A Liga Yakuza está invadindo Gotham e, para salvar a cidade, Batman e seus aliados estão na luta de suas vidas!

