BBMP por vacinar cães de rua 1,84 lakh através do programa de vacinas combinadas em Bengaluru

O Palike Bruhat Bengaluru Mahanagara (BBMP) estabeleceu uma meta para gerenciar vacinas a 1,84 lakh de cães vadios em toda a cidade para várias doenças sob o programa de vacinas combinado. O BBMP afirma que um organismo cívico que gerencia vacinas combinado às ruas é o primeiro do país.

Falando no lançamento do escritório central do BBMP, o comissário -chefe Tushar Giri Nath declarou que é a primeira vez no país que um organismo cívico está implementando um programa de vacina combinada para cães comunitários. A iniciativa visa interromper a disseminação de doenças infecciosas mortais entre cães vadios e prevenir doenças zoonóticas que podem afetar os seres humanos.

“Além da vacinação contra a raiva, é essencial implementar o programa combinado de vacinas para cães de rua para evitar várias doenças infecciosas mortais. Essas doenças não apenas representam uma ameaça severa aos cães de rua, mas também têm o potencial de se espalhar para os seres humanos. A implementação desta campanha de vacinação é um passo crucial para a proteção da saúde pública ”, disse Giri Nath.

Entre as várias doenças fatais que afetam os cães vadios, cinco são particularmente perigosos. A vacina combinada é essencial para proteger cães de rua dessas doenças e evitar sua transmissão para humanos, funcionários. ditado

₹ 4,98 milhões de rúpias atribuídas

O BBMP atribuiu ₹ 4,98 milhões de rúpias para adquirir vacinas e garantir instalações adequadas de armazenamento a frio. Juntamente com o contínuo Programa de Controle de Nimização Animal (ABC) e a unidade de vacinação contra a raiva (ARV), essa iniciativa deve melhorar a saúde pública e o bem -estar animal.

O Sr. Giri Nath enfatizou que o controle dessas doenças é vital para a saúde animal e pública. A pesquisa de cães do BBMP 2023 estimou que a cidade tem cerca de 2,79 LKH de cães vadios. O corpo cívico visa vacinar mais de 50% deles na primeira fase.