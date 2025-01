BCE reduz 0,25 taxas. “Preços de acordo com as previsões”

O BCE reduziu as taxas pela quinta vez na fase atual da facilidade monetária, com uma nova tesoura de 25 pontos básicos, como nas quatro decisões anteriores.

A velocidade de referência, que nos rolamentos, passa de 3% a 2,75%. A principal taxa de refinanciamento cairá para 2,90% do empréstimo de limite para 3,15%.

“O processo de decepção é bem lançado” e a inflação ainda está evoluindo “de acordo com as projeções”, que vê que ele retorna a 2%durante o ano. O BCE escreve em seu comunicado de imprensa no final do quadro.

https://www.youtube.com/watch?v=etDRUFQCVV0

“A inflação interna permanece alta, principalmente porque os salários e os preços em alguns setores ainda estão se adaptando ao aumento anterior da inflação com um atraso considerável. No entanto, os salários crescem, como esperado e os lucros, aumentam parcialmente seu impacto na inflação ”.

A economia da área do euro “ainda enfrenta circunstâncias desfavoráveis”. O BCE escreve em um comunicado à imprensa da política de moeda e reconhece que “as condições de financiamento continuam rígidas, também porque a política monetária permanece restritiva e um aumento nas taxas de juros ainda está sendo transferido para empréstimos”.

De acordo com Frankfurt, no entanto, “um aumento na renda real e o fracasso gradual da política monetária restritiva devem apoiar o crescimento da demanda ao longo do tempo”.

