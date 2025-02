Bear pego em Thelpara perto de Malappuram, realocado

Um urso que aterrorizou Thelpara e áreas vizinhas perto de Nilambur foi pego em uma armadilha estabelecida pela equipe da floresta na terça -feira (11 de fevereiro de 2025) à noite. O urso foi pego em uma gaiola estabelecida no pátio do templo de Kurumba em Thelpara.

Os funcionários da floresta estabeleceram três gaiolas em diferentes lugares, seguindo as frequentes queixas dos moradores locais sobre a ameaça do urso. Os moradores disseram que viviam com medo constante desde que o urso havia se tornado uma ameaça para eles.

“Nossos filhos não podiam ir à escola sem medo. Não podíamos nos mover com segurança quando o urso começou a frequentar nossa área em busca de comida ”, disse Mani, moradora local.

Além de destruir produtos agrícolas, o urso havia entrado no complexo do templo e destruído os artigos de Pooja. Como esperado, o urso foi pego na armadilha estabelecida no complexo do templo.

As autoridades florestais transferiram o urso para a estação florestal de Nedumkayam. Mais tarde, ele foi libertado cerca de 30 km dentro da floresta.

O oficial de florestas da Divisão Sul de Nilambur, G. Dhanik Lal, disse que o urso masculino negro completamente cultivado era saudável e pesava mais de 200 kg. “É muito improvável que volte ao fim”, disse ele.