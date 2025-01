Beast Games de MrBeast bate recorde de vídeo no Amazon Prime

vídeo principal marcou um novo marco com Jogos de Bestasum reality show organizado por Mrbesta. O programa registrou 50 milhões de espectadores em todo o mundo 25 dias após sua estreia em 19 de dezembro de 2024, tornando-se a série improvisada mais assistida na plataforma. Com 1.000 concorrentes competindo por um prêmio de US$ 5 milhões, a série atraiu um público internacional significativo, especialmente da Índia, do Reino Unido e do México.

Beast Games estabelece novo recorde para Prime Video com 50 milhões de visualizações globais

Beast Games, um reality show co-criado e apresentado pela personalidade do YouTube MrBeast (Jimmy Donaldson), alcançou 50 milhões de espectadores em todo o mundo 25 dias após sua estreia em 19 de dezembro de 2024, de acordo com Amazon Prime Video (via Prazo final).

Este marco a torna a série improvisada mais assistida de todos os tempos da plataforma nos primeiros 25 dias. As métricas dos espectadores, que a Amazon não definiu totalmente, podem incluir visualizações parciais de episódios ou estimativas baseadas em contas.

O show atraiu um grande público internacional, com mais de 50% de seu público vindo de fora dos Estados Unidos. Os principais mercados que contribuem para o seu sucesso incluem a Índia, o Reino Unido e o México. Além de seu recorde de audiência, Beast Games foi a segunda série mais comprada da Amazon em 2024, indicando um crescimento significativo de assinantes impulsionado pelo programa.

Beast Games apresenta 1.000 competidores competindo em desafios físicos, mentais e sociais por um prêmio em dinheiro de US$ 5 milhões. Este prêmio é supostamente o maior pagamento da história dos reality shows.

Sean Klitzner, Tyler Conklin e Mack Hopkins são os co-criadores do programa. Os produtores executivos incluem Michael Cruz, Matt Apps, Charles Wachter, Keith Geller, Joe Coleman e Rachel Skidmore.

MrBeast se tornou o YouTuber com mais inscritos em novembro de 2022 e agora tem mais de 344 milhões de assinantes. Ele começou sua carreira digital aos 13 anos e alcançou a fama em 2017 com um vídeo viral que chegou a 100.000.

Novos episódios de Beast Games são lançados semanalmente no Prime Video. Os desafios oferecem recompensas únicas para os competidores e rumores sugerem que o prêmio poderia incluir uma ilha.