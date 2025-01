BEAST JOGOS DA BEAS

A série de competências de realidade Jogos de Besta Ele estreou no Prime Video em 19 de dezembro de 2024. Ele tem 10 episódios e está programado para concluir em 13 de fevereiro de 2025. Embora a série tenha recebido críticas ruins da Critics, ela se tornou um dos programas mais assistidos divulgados no Prime Video. O Serviço de Transmissão não renovou oficialmente o show para a segunda temporada, mas Jimmy “Mrbeast” Donaldson, atualmente o YouTuber e Cooker of the Beast Games, está convencido de que as temporadas 2 da série acontecerão.

MrBeast tem 100% de certeza de que a segunda temporada de jogos de bestas acontecerá

MrBeast disse durante sua aparição em O show de Colin e Samir Isso tinha certeza de que a segunda temporada dos Jogos Beasts aconteceria. Quando perguntado se as temporadas 2 e 3 estavam acontecendo, o MRBEAST respondeu: “Eles me disseram para não falar (as possíveis temporadas futuras do programa), mas o problema é que eu amei o que fizemos com os Jogos Beast. Estou fazendo isso. Adorei trabalhar com o Prime Video, então tenho certeza de que faremos isso com eles.

Então, a celebridade das redes sociais foi perguntada se o programa com mil concorrentes faria novamente ou se terá ainda mais participantes. Rindo, Mrbeast admitiu: “Foi muito. Vejo por que ninguém fez mil.

Anteriormente, na entrevista, Mrbeast falou sobre como ele decidiu lançar os episódios do programa semanalmente, em vez de em massa. “Foi uma decisão difícil de tomar. Eu acho que semanalmente é o trabalho certo, especialmente para nós, porque esses episódios são tão bons e ótimos que sinto que você quase precisa de tempo depois para digerir o volume de coisas que aconteceram.

Em particular, os dois primeiros episódios dos jogos de bestas estrearam juntos. Os episódios a seguir serão lançados às quintas -feiras.