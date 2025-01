Beau DeMayo, de X-Men ’97, afirma que a Marvel cortou cena icônica de tempestade

Ele X-Men ’97 A série não só obteve uma resposta excepcional, mas também abriu a janela para polêmicas após a demissão de seu criador original. Beau De Maio. O escritor experiente revelou recentemente outra história chocante por trás do show, que envolveu um dos co-produtores executivos. intrometendo-se no arco da Tempestade no episódio 4. De acordo com DeMayo, o referido episódio de X-Men ’97, intitulado “Motendo/Lifedeath – Parte 1”, foi originalmente planejado para focar muito mais no relacionamento de Storm e Forge do que no que os espectadores viram no produto final.

Beau DeMayo afirma que o co-executivo da Marvel ‘roubou’ X-Men ’97, episódio 4

De acordo com o escritor de The Witcher, um co-produtor executivo anônimo de X-Men ’97 entregou o quarto capítulo da série para What If…? editor para fazer mudanças estruturais significativas.

Beau DeMayo pegou X (anteriormente Twitter) para compartilhar os problemas de produção que ele enfrentou ao criar o quarto episódio da série. Ele revelou que o produtor de X-Men ’97 “roubou o episódio e o deu a um editor #WhatIf para refazer de acordo com sua visão, o que coincidentemente destruiu cerca de 1/3 da história de Storm e dividiu o Ep4 em duas partes separadas. “

DeMayo também afirmou que queria começar o Episódio 4 recriando uma página dos quadrinhos em que Forge lidava com Storm. No entanto, o mencionado What If…? O editor finalmente decidiu deixar a cena na sala de edição. Protestando contra a mudança em X-Men ’97, Beau DeMayo disse que recebeu “o discurso habitual deles para deixarem de ser colecionadores de quadrinhos”.

Beau DeMayo acrescentou ainda que foi ele quem abordou Gil Birmingham para interpretar Forge na série animada. O ator de Yellowstone inicialmente relutou com a proposta depois que seu papel em um projeto anterior do MCU foi cancelado sem aviso prévio. Porém, DeMayo conseguiu convencê-lo do papel, apenas para a Marvel Studios fazer o mesmo com seu personagem mais uma vez. Como tal, ainda não se sabe se Birmingham retornará para reprisar seu papel na 2ª temporada.

Depois de dirigir a 1ª temporada de X-Men ’97, DeMayo logo passou a escrever a 2ª temporada. No entanto, a Marvel Studios o demitiu de seu cargo logo depois por acusações de comportamento, incluindo má conduta sexual. Beau DeMayo negou instantaneamente qualquer irregularidade e desde então começou a compartilhar histórias dos bastidores da série creditada.

Originalmente relatado por Apoorv Rastogi em super-herói.