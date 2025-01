Bebê de 18 dias na UTI após convulsões ‘desencadeadas’ por fogos de artifício barulhentos em casamento em Kannur, Kerala

Um bebé de 18 dias de Thrippangottur, em Kannur, Kerala, está na unidade de cuidados intensivos depois de sofrer convulsões, alegadamente causadas por fogos de artifício de alta energia usados ​​durante uma festa de casamento no bairro. O bebê, filho de Ashraf e Rafana, enfrentou complicações de saúde devido às repetidas fortes explosões na meia-noite de domingo e segunda-feira.

De acordo com a polícia, o denunciante, Sr. Ashraf, disse que a angústia começou na noite de domingo, quando uma forte explosão de um fogo de artifício assustou o bebê.

“A boca e os olhos do bebê estavam bem abertos após o som repentino. Embora a situação tenha voltado ao normal, as explosões mais fortes do dia seguinte causaram grande angústia”, disse ele.

Solicitações ignoradas

As celebrações do casamento envolveram vários casos de fortes explosões de fogos de artifício, incluindo um durante a partida do noivo na noite de segunda-feira e outro à noite, quando ele voltou para casa. Apesar dos apelos da família afectada para reduzir o ruído, os seus pedidos foram ignorados.

Ashraf apresentou queixa à polícia de Kolavallur, exigindo ações contra os responsáveis.

A polícia iniciou uma investigação sobre o incidente.