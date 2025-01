Becky Lynch causa sensação antes da estreia do WWE RAW na Netflix

Becky Lynch está pronta para fazer seu tão esperado retorno wwepotencialmente durante o CRU episódio de estreia em Netflix. As especulações sobre sua aparência cresceram depois que ele apareceu na promoção da edição de 6 de janeiro do RAW na Netflix. No mês passado, Lynch participou de um evento de mídia da WWE com a Netflix, apesar de estar ausente da programação da WWE por mais de sete meses após sua partida contra Liv Morgan. Após essa perda, os relatórios indicaram que o contrato de Lynch havia expirado.

No entanto, sua presença no evento de mídia da WWE e Netflix e sua aparição na promoção RAW e Netflix de 6 de janeiro sugerem que ele pode ter assinado um novo contrato. Embora a WWE ainda não tenha confirmado isso, estes sinais indicam claramente o seu regresso. Enquanto o RAW se prepara para esta noite histórica, surgiram recentemente notícias importantes sobre Lynch.

Becky Lynch filmou cenas para o próximo filme da Netflix, Happy Gilmore 2

PWInsider relata que Becky Lynch filmou um papel coadjuvante em Happy Gilmore 2, a próxima sequência da clássica comédia dos anos 90 estrelada por Adam Sandler. Esta sequência será lançada na Netflix ainda este ano.

Os relatórios sugerem que Lynch interpreta um membro de um grupo rival de jogadores de golfe, que também inclui o astro do futebol Reggie Bush. Embora os detalhes sobre seu papel permaneçam em segredo, está confirmado que ela já filmou sua cena. Além disso, o filme apresenta outra estrela do wrestling profissional: a estrela da AEW, MJF.

Até o vencedor do Grammy, Bad Bunny, que já disputou vários combates na WWE, está no filme. Os dois apareceram brevemente no trailer lançado há algumas semanas. O filme tem diversas conexões com o mundo do wrestling profissional. No entanto, esta não é a primeira vez que Lynch atua, já que ela apareceu em filmes e programas de televisão como The Marine 6, The Vikings, Billions e Young Rock.