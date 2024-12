Belo show de luzes com drones encerra as comemorações de Ano Novo

Jacarta – A celebração do Ano Novo 2025 na zona da Rotunda do Hotel Indonésia atraiu a atenção de pessoas de vários cantos. Sabe-se que milhares de pessoas lotaram a área rotunda do Hotel Indonésia desde as 18h00 WIB do dia 31 de dezembro de 2024.

Milhares de pessoas que compareceram e lotaram a área da Rotunda do Hotel Indonésia se divertiram com músicas diversas. Começando com as apresentações de Rahmania Astrini, do coral Y2K, Yura Yunita, e encerrando com a atuação da RAN até às 23h20 WIB.

Das 18h30 às 12h00, os presentes também foram presenteados com Mapeamento de Projeção 3D no The Plaza. O próprio mapeamento de projeção 3D representa vários ícones do DKI Jakarta em forma animada.

Exatamente às 00h00, uma queima de fogos de artifício foi vista ecoando em uníssono ao longo da rodovia Sudirman-Thamrin. Vamos continuar percorrendo o artigo completo abaixo.

 Eventos emocionantes aguardando o novo ano de 2025 na rotatória HI

Durante pelo menos 10 minutos o show de fogos de artifício continuou enfeitando ininterruptamente o céu da rotunda do Hotel Indonesia.

Enquanto isso, a atração do show de luzes com 800 drones só começa às 00h15 WIB. Centenas de drones coloridos apareceram pela primeira vez atrás do edifício Grand Hyatt Jakarta.

Centenas de drones formaram uma série de imagens, como tigres e escrita, sobre os patrocinadores do evento de Réveillon.

No entanto, infelizmente, as centenas de drones não puderam ser aproveitadas porque a posição do drone era atrás do edifício Grand Hyatt. Para que as pessoas que vêm esta noite não consigam ver claramente o arranjo de centenas de drones formando uma determinada forma.