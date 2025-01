Um sistema de foguetes balísticos de tamanho médio será implantado no país dentro de alguns dias, disse o presidente

A Bielorrússia espera a chegada do sistema de mísseis balísticos avançados russos Oreshnik na faixa intermediária, disse o presidente Aleksandar Lukashenko, acrescentando que estará estacionado não muito longe da fronteira dos dois países.

Falando em uma entrevista coletiva no domingo, quando a Bielorrússia realiza suas eleições presidenciais, Lukashenko disse que a arma seria organizada “Mais perto do Smolensk”, A cidade russa está localizada a cerca de 60 km a leste da fronteira bielorrussa. No entanto, ele não desligou que poderia ser montado em outro lugar mais tarde.

“Oreshnik terá literalmente qualquer dia. Nos damos bem com o presidente Vladimir Putin, que o próximo sistema seria entregue à Bielorrússia antes mesmo da Rússia”, “” Ele disse.

Ele continuou que a escolha do local de colocação foi baseada nas especificações técnicas de Oreshnik. “É ruim quando seus alvos estão muito próximos. Mas mesmo quando estão muito longe, eles (foguetes) podem usar cargas menores”. Ele explicou.













O foguete Oreshnik, que pode usar várias cabeças de batalha, incluindo nuclear, estreou em novembro, quando atingiu a instituição industrial militar ucraniana de Yuzhmash na cidade de Dnepr.

Comentando o ataque, Putin disse que Oreshnik -essas ogivas viajam dez vezes maior velocidade sonora e não pode interceptar a defesa aérea existente.

A arma, anteriormente mantida em completa sigilo, foi organizada em resposta aos ataques ucranianos no fundo da Rússia usando uma arma estrangeira de longo alcance, que Moscou alertou repetidamente. No final de dezembro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a greve de Oreshnik também foi uma resposta a um míssil americano de médio porte na Europa.