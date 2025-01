Ben Affleck se muda para a casa da ex-mulher Jennifer Garner em meio ao incêndio de Pasilades

No meio do incêndio de Pasilades que assola Los Angeles, Ben Affleck ele foi morar com sua ex-mulher Jennifer GarnerEle está em casa. Affleck juntou-se à lista crescente de celebridades forçadas a evacuar suas casas, incluindo Mark Hamill e Mandy Moore. O Pasilades Fire é um dos quatro incêndios que atingiram Los Angeles desde 7 de janeiro. Os outros incêndios que assolam a área metropolitana são os incêndios em Eaton, Hurst e Sunset.

Ben Affleck deixa sua mansão e se muda para a casa de Jennifer Garner

Na terça-feira, 8 de janeiro de 2025, Ben Affleck, após ser evacuado de sua mansão de US$ 20,5 milhões, correu para a casa de sua ex-esposa, Jennifer Garner. O ator estava voltando para casa quando viu o incêndio em Palisades avançando perto de sua casa. Provavelmente ele havia participado de algum evento, já que usava roupas formais.

A residência de Affleck ficava a uma curta distância da de Garner. Não está claro se Affleck foi lá para resgatar Garner e seus filhos ou ficou lá porque foi evacuado de sua casa.

No entanto, a mansão de Affleck, avaliada em US$ 20,5 milhões, parece ter sobrevivido ao ataque dos incêndios em Palisades. O ator voltou para a residência na manhã seguinte. No entanto, a área ao redor de sua casa foi marcada como zona de evacuação.

Infelizmente, outros atores como James Woods e Billy Crystal não tiveram tanta sorte, pois perderam suas casas nos incêndios. Woods desabou depois de confirmar a perda de sua casa em um CNN entrevista. “Um dia você está nadando em uma piscina… e no dia seguinte não há nada”, disse ele.

A estrela de Gone Girl comprou sua mansão de US$ 20,5 milhões em julho de 2024. Esta mansão é popularmente chamada de “apartamento de solteiro”.

Enquanto isso, a outra ex-mulher de Affleck, Jennifer Lopez, viu a estreia de seu último filme, Imparável, cancelada. Affleck atuou como produtor do projeto.

Pacific Palisades, onde está localizada a mansão de Affleck, é supostamente a residência dos colegas atores de Hollywood Adam Sandler, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Bradley Cooper e Michael Keaton.