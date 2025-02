Ben Stiller para estrelar o drama da indústria da música, a banda da HBO

As pernas estão posando Ele está pronto para estrelar os próximos dramas da banda na HBO, de acordo com um relatório recente do prazo.

O que sabemos sobre a banda?

A série, que atualmente está no desenvolvimento da HBO, é criada por Sarah Violet Bliss e Charles Rogers, a dupla por trás da bem -sucedida TBS da Party de Pesquisa de Comédia. O programa seguirá o personagem de Stiller Oscar, um magnata do talento que tem a tarefa de criar um bando de meninos.

A série se concentrará na indústria da música e oferecerá “uma visão interna da indústria da música central do Oscar (Stiller), um empresário pop e um magnata de talento assediado por Scandal, que tem a tarefa de formar um novo ato para salvar sua carreira.

Bliss e Rogers servirão como showrunners e também produzirão a série junto com Stiller, John Lesher, Savan Kotecha, Michael Ellenberg e Lindsey Springer.

Para Stiller, este é um papel principal raro em uma série de televisão para o lendário ator. Antes disso, seu único outro papel principal em uma série de televisão veio em seu próprio programa de comédia de esboço de 1990, The Ben Stiller Show. No entanto, Stiller apareceu em pequenos papéis em projetos de televisão ao longo de sua carreira, incluindo participações especiais no desenvolvimento preso e impedem seu entusiasmo.

Stiller é conhecido por seus inúmeros filmes de comédia, incluindo algo sobre Mary, Zolander, Tropic Thunder, The Meet the Fathers Films, Night in the Museum, The Madagascar Franchise e muito mais. Stiller também é prolífico por trás da câmera, onde trabalha principalmente desde 2010. Atualmente, ele atua como diretor principal de compensação da Apple TV+, criado pelo showrunner Dan Erickson.

