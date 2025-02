Benedict Cumberbatch lançado em sangue na neve na neve na neve de Cary Fukunaga, substitui Tom Hardy

Benedict Cumberbatch Ele foi escolhido em Cary Fukunaga’s Sangue de neve filme.

Fukunaga é conhecido por dirigir Jane Eyre em 2011, Beasts of No Nation de 2015 e nenhum tempo de 2021, entre outros títulos. Ele agora está trabalhando em um novo thriller criminal, Blood on Snow, que é uma adaptação do romance de mesmo nome de Jo Nesbø.

Por O repórter de HollywoodCumberbatch esteve no filme. Ele substitui Tom Hardy, que teve que se afastar do projeto devido a conflitos de programação.

Conhecido por interpretar o Doctor Strange na Marvel Cinematic e Sherlock Holmes na bem -sucedida série de televisão da BBC, Cumberbatch estrelou recentemente na minissérie Eric de Netflix, lançada em 2024. Ele também teve um papel menor no livro de Clarence de 2024, enquanto ele Também estrelou a coisa com as penas de Dylan Southern, que estreou no Sundance Film Festival no mês passado.

O que mais sabemos sobre o sangue na neve?

Juntamente com Cumberbatch, o sangue na neve está estrelando Aaron Taylor-Johnson (Nosferatu, Kraven, o caçador), Eva Green (Casino Royale, Dark Shadows), Emma Laird (prefeita de Kingstown, o brutalista) e Ben Mendelsohn (Rogue One: uma estrela História das guerras, Capitão Marvel).

“Taylor-Johnson estrela um homem de sucesso/reparador chamado Olav, que é contratado por seu chefe da máfia para matar a esposa enganosa de Man”, diz a descrição do filme de Hollywood Reporter. “Depois que Olav se convence de que se apaixonou pela esposa e não a mata, desencadeia uma cadeia de eventos com conseqüências trágicas que ameaçam uma sangrenta guerra da máfia”.

Acredita -se que Cumberbatch interpreta um chefe da máfia rival chamado Fisherman em sangue na neve.

Nesbø escreveu o roteiro com Ben Powers. Fukunaga e Nesbø estão produzindo o filme com Mike Larocca, Michael Schaefer, Tracey Seaward, Niclas Salomonsson e Dean Baker.

Um sangue na data de lançamento de Snow ainda não foi anunciado.