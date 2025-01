Benefícios do programa de exame de saúde gratuito em 2025, confira o tutorial aqui!

Jacarta – A saúde é o bem mais valioso para cada indivíduo. Portanto, verificá-lo periodicamente é um esforço importante para prevenir ou detectar precocemente uma doença.

Pois bem, a boa notícia é que em 2025 haverá uma das mais novas iniciativas lançadas pelo governo – o programa de exames de saúde gratuitos ou check-up de aniversário. Role para saber mais, vamos lá!

Este programa de rastreio de saúde gratuito foi concebido para aumentar a sensibilização do público para a importância da detecção precoce e, ao mesmo tempo, reduzir o fardo dos elevados custos médicos.

Este programa começará em etapas em fevereiro de 2025 com a meta de atingir 60 milhões de pessoas no primeiro ano. Segundo o porta-voz do PCO, Dedek Prayudi, este programa é uma verdadeira implementação do mandato dos artigos 28H e 34 da Constituição de 1945, que enfatizam a importância do direito à saúde para todas as pessoas.

Então, como você pode aproveitar as vantagens do programa gratuito de exames de saúde? Leia o resumo completo do Ministério da Saúde, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

Como se inscrever no programa de check-up médico gratuito 2025

 Ilustração de verificação de saúde

Se pretende usufruir deste serviço, o processo de registo é muito simples e prático, nomeadamente através da aplicação móvel SATUSEHAT para apoiar o bom funcionamento deste programa. Aqui estão as etapas:

1. Baixe o aplicativo móvel SATUSEHAT

Este aplicativo está disponível na Google Play Store para usuários Android e na App Store para usuários iOS. Certifique-se de baixar o aplicativo oficial para segurança de dados.

2. Biodados completos

Após o download bem-sucedido, abra o aplicativo e insira os dados solicitados como nome completo, email, data de nascimento, NIK e sexo. Certifique-se de que todas as informações correspondam à sua identidade.

3. Aguarde a notificação

Uma vez enviados os dados, resta aguardar a notificação do aplicativo sobre o horário e local do exame médico gratuito.

Essas são as etapas para obter os benefícios do programa de check-up médico gratuito. Boa sorte!